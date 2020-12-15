طريقة الشيش طاووك في الفرن

يتجهن السيدات خلال وجبات الطعام الأساسية إلى الأغذية ذات القيمة، مثل شيش الطاووك في الفرن، بجانب الأزر الأبيض أو المكرونة. وإليك طريقة التحضير بخطوات سهلة وبسيطة. مقادير شيش طاووك في الفرن كيلو دجاج شيش طاووك 1/4 كوب زبادي زيت ملعقة كبيرة صلصة طماطم ملح ‏زعتر فلفل حار جاف مجروش 2 كوب طماطم شيري ‏فلفل أحمر وأخضر رومي مكعبات بقدونس مفروم طريقة عمل شيش طاووك في الفرن يتم بلل قطع الدجاج بالصلصة والزبادي والتوابل والزيت والملح والفلفل الأسود. ضعي قطع الدجاج المتبلة في أسياخ خشب مع الطماطم الشيري والفلفل الرومي وترش بزيت الزيتون. رصي الأسياخ في صينية وتوضع في الفرن حتى تمام النضج. يقدم مع الطحينة والبقدونس.

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