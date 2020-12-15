جهاز ذكي يمنع اقتراب الأشخاص من بعضهم البعض خلال جائحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

تمكن موظفون في شركة إيطالية من تطوير جهاز ذكي قابل للارتداء يضيء ويهتز إلى جانب إصدار أصوات "مزعجة" في حال اقتراب الأشخاص من بعضهم البعض.

وقامت شركة "IK Multimedia" بإضافة الأجهزة القابلة للارتداء المتعلقة بجائحة فيروس" كورونا" المستجد لمجموعة منتجاتها.. ويستخدم إنريكو إيوري الرئيس التنفيذي للشركة الإيطالية الأجهزة لموظفيه في إيطاليا والولايات المتحدة، وكلهم يروجون للأساور ومشابك الأحزمة لتطبيق سياسة التباعد الاجتماعي للحد من انتشار "كورونا.

جهاز "Safe Spacer" هو أداة صغيرة مربعة الشكل تم تصميمها بتقنية النطاق العريض للغاية، والتي وفقا للشركة الإيطالية المصنعة أكثر دقة من البلوتوث بعشر مرات، ويمكن وضع الجهاز في حالات مختلفة بما في ذلك الساعة، وسلسلة المفاتيح ويتم توفيره مقابل 99 دولارًا.