كتب: هن - 02:23 ص | الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

قدّمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل كول سلو كابوريا، من خلال برنامجها "أميرة في المطبخ" المذاع على قناة "CBC سفرة"، موضحة أنه يمكن تحضيره بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل. مقادير عمل كول سلو كابوريا كابوريا ستيك صوابع شرائح رفيعة كرنب سلطة شرائح رفيعة جزر مبشور زبادي بدون ماء ملح بصل أخضرمفروم ناعم سكر عصير ليمون أو خل طريقة تحضير كول سلو كابوريا يخلط الزبادي مع المايونيز وعصير الليمون أو ملعقة خل والجزر وكرنب السلطة تضاف قطع الكابوريا ويقلب كل الخليط تغرف السلطة وتزين بالبصل الأخضر.. وتُقدم

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