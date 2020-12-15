أول رد من محامي المتهمين بالتحرش بفتاة المنصورة: "كانوا بيتفرجوا بس"

علاقات و مجتمع

واقعة تحرش جديدة تشهدها مدينة ميت غمر بالدقهلية، حيث قدمت تدعى "بسنت" بلاغا ضد 7 شباب تحرشوا بها، وبعد إلقاء القبض عليهم بدأ أهالي وأصدقاء المتهمين بإرسال التهديدات لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفعها إلى مشاركة التهديدات على موقع "تويتر" خوفًا منهم، حيث لاقت قصتها تعاطف رواد "السوشيال ميديا"، مدشنين هاشتاج تصدر "تويتر" تحت اسم "ادعم بسنت".

عناني: ارتدت ملابس فاضحة.. وأهلها تبرأوا منها

ومن جانبه قال علاء عناني، محامي "علي. م" و"مصطفى. خ"، ضمن المتهمين بالتحرش بفتاة الدقهلية وأعمارهما 15 و16 عامًا، إن الواقعة حدثت يوم الخميس الماضي، حيث كانت الفتاة تسير في شارع بورسعيد بميت غمر، بملابس متحررة، حسبما ذكر، وهو ما دفع عددا من الشباب بملاحقتها والتحرش بها.

عناني: الفتاة اعتادت التصوير بملابس جريئة.. ونشر فيديوهات بذيئةوأضاف "عناني" لـ"الوطن"، أن الفتاة توجهت في نفس اليوم لعمل محضر، وتم القبض على المتهمين صباح اليوم التالي للواقعة الجمعة، وبعد تفريغ الكاميرات المتواجدة بالشارع تم توجيه الاتهام إلى 7 أفراد من بين العدد الكبير المتواجد في أثناء ارتكاب واقعة التحرش، مشيرًا إلى أنهم يظهرون في الفيديوهات وهم يشاهدون الواقعة فقط، دون الاشتراك بها.

وأشار محامي المتهمين، إلى أنهم توجهوا إلى أهل الفتاة، إلا أنهم يتبرأون منها بسبب تبرجها حسبما ذكر، مضيفًا أن أصدقاء المتهمين بدأوا البحث عنها ووجدوا أنها اعتادت تصوير نفسها في أوضاع جريئة، ونشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ بذيئة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر، أن المتهمين أخذوا 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبعد إثبات تحريات المباحث لصحة الواقعة، تم التجديد لهم أمس الاثنين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لافتًا إلى أن النيابة رفضت حضور محامين المتهمين للتحقيقات، وأن الموقف القانوني لهم سيئ بسبب ضغط الرأي العام عليهم.