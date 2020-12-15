الامارات | «جرين بلانيت» تضيء أكبر شجرة عيد ميلاد استوائية في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «جرين بلانيت» تضيء أكبر شجرة عيد ميلاد استوائية في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك «ذا جرين بلانيت»، القبة البيولوجية الترفيهية والتثقيفية الوحيدة في دبي، الأجواء الاحتفالية لموسم الأعياد، بإضاءة أكبر شجرة عيد ميلاد ذات طابع استوائي في الإمارات.

وبمناسبة تجهيز أكبر شجرة عيد ميلاد استوائية مضاءة في الدولة، سيتم تحويل هيكل شجرة الكوباك المذهلة، التي يبلغ ارتفاعها 40 متراً (ما يساوي سبعة طوابق)، وتعد أكبر شجرة اصطناعية مستدامة تحتضن الكائنات الحية في العالم، إلى أكبر شجرة عيد ميلاد استوائية في دبي، حيث سيستخدم 300 متر من أضواء عيد الميلاد، وأكثر من 60 قطعة زينة ضخمة، و400 متر من الزينة المعلقة، وبالطبع ستضاف إليها لمسة نهائية على شكل نجمة توضع على قمة الشجرة.

يذكر أن جميع قطع الزينة المستخدمة على شجرة الكوباك، ستكون مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير، وهي آمنة للبيئة والنباتات والحيوانات التي يبلغ عددها 3000 كائن تعيش في «ذا جرين بلانيت»، كما يُقام حفل خاص يومياً لإضاءة الشجرة بمناسبة انطلاق موسم الأعياد.

وللعمل معاً من أجل بيئة مستدامة وطبيعية، ستتاح لكل ضيف خلال موسم الأعياد الفرصة لزرع بذوره الخاصة في تربة مخصبة عضوياً، مع أخذها إلى المنزل لمشاهدتها وهي تنمو.

كما تقدم «ذا جرين بلانيت»، للمستكشفين الصغار، فرصة لاستكشاف الغابة الممطرة الوحيدة في دبي، أو أن يضمنوا لقاء أيٍّ من الحيوانات بشكل مباشر مع المنظار أو قبعة مستكشف الحيوانات، ومشاهدة حيواناتهم المفضلة في الغابات الممطرة، مثل: الأناكوندا العملاقة، وحيوان الكسلان المفضل.

وتتميز القبة البيولوجية الترفيهية والتثقيفية بموقعها في سيتي ووك، كما يشكل النظام البيئي المغلق في دبي موطناً لأكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات الغريبة.

• 300 متر من أضواء عيد الميلاد، وأكثر من 60 قطعة زينة ضخمة، و400 متر من الزينة المعلقة.

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