- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مسار للدراجات على طول نهر السين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يأمل مسؤولو السفر في باريس إعطاء ضفاف نهر السين رومانسية مليئة بالحنين، وخالية من الهموم، بإنشاء مسار طويل للدراجات، يأخذ الدراجين على طول السين من باريس إلى البحر عند نورماندي.
وعلى طول مسار «سين أفيلو» (سين بالدراجة)، البالغ طوله 420 كيلومتراً، يمكن قيادة السيارة على طول مقاصد مفضلة لدى السياح، مثل: كاتدرائية روان، وحدائق كلود مونيه في جيفرني، وطريق الفواكه في محمية نورمان سين الطبيعية. وسيتم تحسين المسار بالكامل في 2021، على أمل أن تكون السياحة الدولية قد استعادت عافيتها، وسيتم تزويده بمسارات خالية من السيارات، بحسب منظمة «نورماندي» للسياحة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مسار للدراجات على طول نهر السين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.