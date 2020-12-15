الامارات | مسار للدراجات على طول نهر السين

شكرا لقرائتكم خبر عن مسار للدراجات على طول نهر السين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يأمل مسؤولو السفر في باريس إعطاء ضفاف نهر السين رومانسية مليئة بالحنين، وخالية من الهموم، بإنشاء مسار طويل للدراجات، يأخذ الدراجين على طول السين من باريس إلى البحر عند نورماندي.

وعلى طول مسار «سين أفيلو» (سين بالدراجة)، البالغ طوله 420 كيلومتراً، يمكن قيادة السيارة على طول مقاصد مفضلة لدى السياح، مثل: كاتدرائية روان، وحدائق كلود مونيه في جيفرني، وطريق الفواكه في محمية نورمان سين الطبيعية. وسيتم تحسين المسار بالكامل في 2021، على أمل أن تكون السياحة الدولية قد استعادت عافيتها، وسيتم تزويده بمسارات خالية من السيارات، بحسب منظمة «نورماندي» للسياحة.

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