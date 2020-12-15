كتب: هن - 12:23 ص | الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

قدم الشيف الشربيني طريقة عمل مكرونة باللحمة والخضار، من خلال برنامجه "الشيف" على قناة "CBC سفرة"، إذ يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل. مقادير عمل مكرونة باللحمة والخضار - لحم مفروم - مكرونة - بصل - جزر - ثوم - طماطم - فلفل ألوان - ملح – فلفل - بسلة - كريمة لباني - معجون طماطم - جبن رومي - جبن موتزريلا - زعتر - زيت - بقدونس طريقة عمل مكرونة باللحمة والخضار - تسلق المكرونة في ماء وملح. - في طاسة كبيرة على النار، يوضع الزيت مع البصل والثوم المفروم. - يضاف اللحم المفروم ثم يضاف الفلفل الألوان والطماطم وصلصة الطماطم. - الزعتر والبقدونس ويتبل الخليط بالملح والفلفل ثم تضاف الكريمة. - تقطع الخضروات وتضاف على الخليط. - ثم تضاف المكرونة المسلوقة وبعد تصفيتها أضيفيها للخليط. - يوضع الخليط في بايركس الفرن. - وتخلط الكريمة مع الجبنة الموتزاريلا والجبنة الرومي المبشورة. - يضاف الخليط على الطاجن ويدخل فرنا ساخنا حتى تمام النضج وتقدم.

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