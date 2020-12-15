الامارات | «سوق الوثبة»: 98 دكاناً في الحي الإماراتي القديم

شكرا لقرائتكم خبر عن «سوق الوثبة»: 98 دكاناً في الحي الإماراتي القديم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخصص مهرجان الشيخ زايد أجنحة ومعارض كبرى وأحياء شعبية لإبراز حضارة الإمارات، وجوانب متعددة من ثقافتها والموروث الشعبي، من بينها الحي التراثي الإماراتي وأجواؤه التي تعكس الحياة الإماراتية قديماً، حيث يضم فعاليات وأهازيج تراثية وأسواقاً شعبية وعروضاً حية عن الحرف الإماراتية القديمة.

كما يعمل المهرجان على تعزيز ثقافة صون التراث الإماراتي والاعتزاز به، عبر أنشطة وفعاليات تحث النشء على التمسك بالتراث وتربطهم بتفاصيل الحياة الإماراتية القديمة التي عاشها الأجداد، ليؤكد غنى التراث الإماراتي، وأن الإمارات ملتقى الشعوب والحضارات، ورسالتها للعالم رسالة سلام ومحبة وتسامح. ويعكس «سوق الوثبة» وما يضم من منتجات بعضاً من مكونات الحياة الإماراتية القديمة، حيث تعرض دكاكين السوق الشعبي المنتجات التقليدية التي تمت صناعتها يدوياً لتحاكي الماضي العريق، والتي روعي فيها التنوع لتعرّف الزوار إلى أبرز وأهم الحرف التقليدية القديمة التي كانت تعمل بها الجدات والأمهات اللاتي أبدعن في صناعة منتجات يدوية بشكل متقن، وأورثنها للأجيال التالية جيلاً بعد جيل.

بدورها تدعم مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية «الأسر المواطنة» للمشاركة الفاعلة والحضور الكبير في هذا المهرجان، وذلك من خلال دعم 98 أسرة إماراتية، حيث تم تخصيص محل لكل أسرة كي تعرض أهم منتجاتها التي تجسد التراث الإماراتي، منها المشغولات اليدوية، ودلال القهوة، والأواني، والدخون، والعطور، والملابس التراثية، والبهارات، والقهوة الإماراتية، والإكسسوارات، والشيلة، والعباءة، بالإضافة إلى المنتجات الطبيعية والتمور، وأطقم الضيافة المتنوعة، والرسم على الدلال والمفارش، والحلوى وغيرها. وتتزين الدكاكين بمجموعة كبيرة من المنتجات اليدوية التي تعزز عناصر التراث والماضي الإماراتي، مثل البرقع الإماراتي، والمداخن التي تفوح منها روائح جميلة، والحقائب الممزوجة بالخرز والخيوط المزركشة، ودلال القهوة والشاي التي تمت صناعتها ونقشها يدوياً بشكل يعكس الطابع التراثي.

ويستمتع زوار سوق الوثبة بروائح الدخون والعطور والمخمرية، التي تعتبر واحدة من أهم المستحضرات التجميلية التي يتم تحضيرها بطريقة آمنة وخالية من المواد الكيماوية، حيث يتم تحضيرها من مسحوق أعواد الزعفران المخلوط بسائل دهن العود الأصلي وسائل المسك الأبيض ومسحوق الصندل وعرق الحنا والفل.

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