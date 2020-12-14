ريهام عبدالغفور بأحدث إطلالة على الشاطئ.. ومتابعون: "مريم فخر الدين أوي"

لايف ستايل

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة جديدة لها بالأبيض والأسود، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "ريهام"، خلال الصورة بملابس صيفية وهي تجلس أمام البحر بأحد الشواطئ، مرفقة تعليقًا: "مرحبًا من الجانب الآخر".

ولاقت الصورة تعليقات الكثير من متابعيها، الذين أشادوا بجمالها، فجاء من بين التعليقات، "مريم فخر الدين أوي"، "قمر يا ريهام".

وصباح اليوم، نشرت الفنانة صورة تجمعها بعائلتها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت "عبد الغفور" علي الصورة قائلة، " أهلي أولاً.. ربنا يخلي لنا أهالينا ويبارك في صحتهم وعمرهم يارب".

وكان آخر أعمال "عبدالغفور" حكاية "ربع قيراط" ضمن مسلسل "إلا أنا"، حيث أعربت عن سعادتها بما تردد عن شروع مجلس النواب، في إجراء تعديلات على بعض المواد القانوينة الخاصة بالأحوال الشخصية، نتيجة القضية التي طرحتها الحكاية.

وقالت ريهام عبد الغفور لـ"الوطن"، إن مقارنة قصة "ربع قيراط" بفيلم "أريد حلًا"، شرف كبير لها، خاصة أن الفيلم قام به عدد كبير من العمالقة في الفن المصري.

"ربع قيراط"، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وبطولة ريهام عبدالغفور، مصطفى درويش، ونادية رشاد، ومحمد الصاوي، ومحمد علي رزق، وسناء يوسف، وإبراهيم السمان، وشاهيستا سعد، وعصام السقا، ورضوى جودة، ومحمد رضوان، ومحمد درويش، ومحمد الأحمدي، وبسمة ماهر، ورشا أمين، ومحمود يسري، وعبدالمنعم رياض، وأحمد عثمان.

وهي الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا" والتى تمت إضافتها مؤخرًا، بعدما تم عرض حكايات العمل الـ6 الأساسية وهي: "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيري عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض".