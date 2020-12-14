فيفي عبده في وصلة رقص "بدلع الكورونا".. ومتابعون: خمسة امواه

لايف ستايل

نشرت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو جديد وهي تؤدي خلاله وصلة رقص داخل منزلها.

وظهرت "فيفي" خلال الفيديو بفستان أزرق، مرفقة تعليقًا: "‏اسكيوزمي بقى بدلع الكورونا".

لاقى الفيديو تفاعل الكثير من متابعين الفنانة، حيث تلقت الكثير من التعليقات، والتي جاء من بينها: "بتجنني"، "خمسة امواه"، فيما علقت الفنانة غادة عبد الرازق على الفيديو، بوضع قُبلة.

وشاركت فيفي عبده متابعيها بصورة جديدة، ليلة أمس، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وظهرت "عبده" بفستان منفوش أوف شولدر باللون الأخضر، تاركة شعرها الطويل منسدلا على كتفها، مع اعتمادها على أسورتين باللون الذهبي في ذراعها.

فيفي عبده تثير الجدل حول حالتها الصحية

وكانت أثارت الفنانة الجدل حول حالتها الصحية، خلال مقطع فيديو لا يتجاوز الدقيقة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "فيفي" دون مكياج، مرتدية نظارة شمسية كبيرة الحجم، خلال حديثها مع الجمهور، قائلة: "يا صباح الفل والياسمين، وحشتوني جدا، ادعولي أنا عيانة، ومش بقولكوا ومخبية عليكي، وعشمانة في ربنا إنه يشيل عني"، دون توضيح طبيعة مرضها أو تطورات حالتها الصحية.

وتابعت حديثها، بطلبها الجمهور الدعاء لها باستمرار، حتى تتمكن من العودة لحياتها الطبيعية، وتتمكن من التواصل مع جمهورها من خلال الصور والفيديوهات التي تشاركهما باستمرار عبر "إنستجرام".

واختتمت مقطع الفيديو بكلماتها الشهيرة: "لاف يوم.. 5 أمواه.. بيج هاج"

بينما اجتاحت شائعة وفاة الفنانة فيفي عبده، عددًا من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تزامنًا مع انتشار أخبار مرضها، ما جعل البعض يستغلون تلك الأخبار للترويج لشائعات حول وفاتها.

يأتي ذلك بعدما أكدت فيفى عبده أنها تتلقى العلاج منذ 6 أشهر وترفض أن تعلن ذلك، مشيرة إلى أنها عندما تحسنت صحتها أعلنت والصورة المنشورة لها على فيسبوك قديمة وليست في الوقت الحالي.