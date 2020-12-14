الامارات | «المنبت»: تحفة فنية من «غرس الاتحاد»

شكرا لقرائتكم خبر عن «المنبت»: تحفة فنية من «غرس الاتحاد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ49 للدولة عن تحفة فنية متحركة مستوحاة من الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ49 بعنوان «المنبت» تحييها الأضواء والموسيقى، بدأ عرضها على ضفاف جزيرة الجبيل أمس، وتستمر حتى 30 يناير 2021. واستوحي العمل الفني المتحرك من الاحتفال الرسمي «غرس الاتحاد» الذي أقيم مساء الثاني من ديسمبر احتفالاً باليوم الوطني الـ49 للدولة، والذي تضمن عرضاً تمثيلياً للمراحل والتطورات التي تمر بها البذرة عندما تنمو لتصبح فسيلة، ثم تزهر ويشتد عودها، والتي تحاكي مسيرة الاتحاد ونهضة دولة الإمارات وازدهارها.

وسيتم طرح التذاكر للجمهور لحضور الفعالية التي تجمع الأضواء والفن والموسيقى ضمن البيئة الطبيعية لغابات القرم في جزيرة الجبيل. وخصصت اللجنة المنظمة منطقة شاطئية تتميز بإطلالة على التحفة الفنية، وتتسع لحضور 400 شخص، حيث يمكنهم الجلوس والاستمتاع بالعمل الفني المتحرك مع اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي، ويعود ريع التذاكر لدعم برامج ومشروعات حماية وإكثار أشجار القرم التي ترتبط بشكل وثيق مع تاريخ الإمارات، وتشكل غاباتها الممتدة على سواحل الدولة بيئة تدعم التنوع البيئي، وتحمي الشواطئ من التآكل.

وقال خلفان المزروعي، عضو اللجنة التنفيذية المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات، إن «(المنبت) عمل فني متحرك بمحتوى مرئي مذهل، ونحن سعداء بتقديم هذه التحفة المتحركة التي تحييها الأضواء، والمستوحاة من الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ49 للدولة، وتجسيداً لقيم التضامن والوحدة التي يقوم عليها الاتحاد، وقد عملنا على أن نتيح المجال للجمهور لمشاهدة هذا العمل الفني الإبداعي».

ويفتح موقع العمل الفني المتحرك أبوابه أمام الزوار ابتداءً من الساعة 5 مساءً يومياً، ما عدا يوم الأحد، ليستمتع الحضور بمشهد غروب الشمس وراء غابات القرم، وليتسنى لهم الوصول إلى مقاعدهم قبل ابتداء الفعالية بمحتواها المرئي المذهل في تمام الساعة 6 ولغاية 8 مساءً.

وصُمّمت التحفة الفنية المتحركة من قبل فريق من المبدعين الإماراتيين، بالتعاون مع المخرجة العالمية إس ديفلين.

وتماشياً مع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي تنفذها دولة الإمارات، تتم المحافظة على التباعد الاجتماعي في منطقة الفعالية، كما يتم تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة لضمان سلامة جميع الحضور.

• خلفان المزروعي: «عمل فني متحرك بمحتوى مرئي مذهل، تجسيداً لقيم التضامن والوحدة التي يقوم عليها الاتحاد».

• صُمّمت التحفة المتحركة من قبل فريق من المبدعين الإماراتيين، بالتعاون مع المخرجة العالمية إس ديفلين.

• الفعالية تجمع الأضواء والفن والموسيقى ضمن البيئة الطبيعية لغابات القرم في جزيرة الجبيل.

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