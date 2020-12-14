"الصندوق العشوائي".. آخر افتكاسات الهدايا ولكن احذر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد لطفي:

"فن اختيار الهدايا" ربما جملة قد سمعتها، ولكن الوضع اختلف تمامًا الآن لم تعد الهدية باختيارك، فظهر افتكاسة جديدة تدعي الصندوق العشوائي Mystery box.

"الصندوق العشوائي" اتجهت إليه الكثير من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، كنوع جديد من الهدايا التي تضيف عنصر المفاجأة على مستقبل الهدية والمرسل أيضا، فإذا كنت مشغولا ولا تعلم ماذا تشتري لصاحب الهدية، فقد يساعدك الصندوق العشوائي على هذا، إذ يتم شرائه دون اختيار الهدية.

تستطيع طلب الصندوق العشوائي أون لاين، ويصلك عن طريق الشحن، عليك فقط كتابة السن والطول والوزن والهوايات ولونك المفضل وأكثر شيء تحبه واهتماماتك في الشراء لتحديد الهدايا المناسبة له، فضلا عن أحجام الصندوق مختلفة ويعتمد على السعر المناسب لك.

أسعار الصندوق تبدأ من 500 جنيهاً إلى مئات الآلاف، حسب حجم الصندوق واهتمامات صاحب الهدية.

بدأت ظاهرة الصندوق العشوائي في أمريكا بواسطة شخص قام بوضع "كراكيب" في صندوق، وقرر بيعها بدلا من إلقائها في القمامة، ومن هنا انتشرت الفكرة حتى تبنها موقع البيع الإلكتروني "أمازون"، وفي عام 2019 بدأت الفكرة في مصر بشكل رسمي عن طريق شركة "mystery box Egypt"، تضمن لك سلع تساوي ثمن الصندوق

ولكن احذر من كثرة الشركات الوهمية التي قد تنصب عليك في بيع صناديق عشوائية فارغة، أو أشياء بلا قيمة، وتأكد من مصداقية الصفحة والشركة ومقرها، فأنت تفتح الهدية أمام صاحبها فقط، ولكنها في النهاية تجربة مثيرة للفضول أكثر.