دراسة: نزلات البرد قد تكون سلاحنا السري ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

أكدت دراسة بجامعة كوليدج لندن، أن الأجسام المضادة التي أنشأها الجهاز المناعي أثناء الإصابة بنزلات البرد الشائعة يمكن أن تحمي من كورونا، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

قد يفسر هذا لماذا يبدو بعض الناس محصنين ضد كوفيد، كما يزعم علماء في جامعة كوليدج لندن ومعهد فرانسيس كريك.

واستجابة للعدوى بفيروس، يقوم الجهاز المناعي بإنتاج أجسام مضادة للمساعدة في مكافحته، تبقى هذه الأجسام المضادة في الدم لفترة بعد الإصابة، وفي حالة الإصابة مرة أخرى تكون قادرة على معالجة الفيروس مرة أخرى.

وجد الباحثون أن بعض الأشخاص، ولا سيما الأطفال، لديهم أجسام مضادة لـ SARS-CoV-2 في دمائهم، على الرغم من عدم إصابتهم بالفيروس على الإطلاق.

ومن المحتمل أن تكون هذه الأجسام المضادة نتيجة التعرض لفيروسات كورونا الأخرى، والتي لها بنية مشابهة لـ كوفيد-19 وتسبب الزكام.

وخلال بحثهم عن اختبارات الأجسام المضادة لـ كوفيد-19، وجدوا أن بعض الأشخاص الذين لم يتعرضوا لـ SARS-CoV-2 ، لديهم أجسام مضادة في دمائهم تتعرف على الفيروس، وقاموا بتحليل أكثر من 300 عينة دم تم جمعها قبل الوباء، بين عامي 2011 و 2018، تحتوي جميع العينات تقريبًا على أجسام مضادة تفاعلت مع فيروسات كورونا الباردة الشائعة.

ومع ذلك، فإن نسبة صغيرة من المتبرعين البالغين، حوالي واحد من كل 20، لديهم أيضًا أجسام مضادة تفاعلت مع كوفيد-19، ولم يكن هذا يعتمد على إصابة حديثة بفيروس كورونا.

بشكل مثير للدهشة، تم العثور على هذه الأجسام المضادة المتفاعلة بشكل أكثر تكرارًا في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة إلى 16 عامًا.

وقال الباحث الرئيسي للدراسة، كيفين نج: "تُظهر نتائجنا أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بهذه الأجسام المضادة المتفاعلة مقارنة بالبالغين، قد يرجع ذلك إلى تعرض الأطفال بانتظام لفيروسات كورونا الأخرى، هذه المستويات الأعلى التي لاحظناها لدى الأطفال يمكن أن تساعد أيضًا في تفسير سبب عدم تعرضهم للإصابة بمرض شديد من كوفيد-19، ومع ذلك، لا يوجد دليل حتى الآن على أن هذه الأجسام المضادة تمنع عدوى SARS-CoV-2".

ووجد العلماء أن الأجسام المضادة المتفاعلة تستهدف وحدة بالجسم تسمى الوحدة الفرعية S2 من السنبلة على سطح الفيروس.

وقال كبير الباحثين بالدراسة، البروفيسور جورج كاسيوتيس، من كريك وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، إن الوحدة الفرعية S2 ، التي تسمح للفيروس بالدخول إلى الخلايا، متشابهة بدرجة كافية بين فيروسات كورونا الباردة الشائعة وفيروس كوفيد -19 لبعض الأجسام المضادة للعمل ضد كليهما.

وأضاف: "هذا مثير لأن فهم أساس هذا النشاط يمكن أن يؤدي إلى لقاحات تعمل ضد مجموعة من فيروسات كورونا، بما في ذلك سلالات البرد الشائعة، وكذلك SARS-CoV-2 وأي سلالات وبائية مستقبلية".