أمريكية مصرية عن فوزها بلقب ملكة جمال لوس أنجلوس: صدفة

علاقات و مجتمع

كشفت "غدير"، الممثلة والمنتجة الأمريكية من أصل مصري، أنها حصلت وملكة جمال لوس أنجلوس عام 2018 بالصدفة، قائلة: "كنت رايحة على أنه كاستينج، وشركة إنتاج بتدور على بنات لبطولة فيلم سينمائي، وأنا كنت مهتمة بالتمثيل فرحت، وقابلت هناك بنتين سألوني أنتي اشتغلتي مودلينج قبل كدا، وقولتلهم فعلا عملت ده لأكثر من مجلة".

وأضافت "غدير" خلال لقائها مع برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة "dmc"، إنها ولدت في القاهرة، "قالولي أحنا بنعمل مسابقة ملكة جمال كاليفورنيا وعايزينك معانا، فوافقت من باب أن ده، هيقربني أكتر أن أحصل على أدوار تمثيلية في أفلام".

وأوضحت أنها بالفعل كانت محظوظة في حصولها على فرص كثيرة بمجالات مختلفة، لكن من المهم أن تكون مستعدا دائما لهذه الفرص، بتطوير نفسك والعمل عليها دائما، لافتة "أنا واخدة الموضوع بجد، مش فكرة أنا رايحة أتفسح، وبشتغل على نفسي وباخد دروس في كل مجال بحبه، عشان أكون شاطرة فيه".

وأشارت إلى أن بدايتها مع التمثيل جاءت بالصدفة وهي طفلة بعمر 3 شهور، مصرحة "أول دور جالي صدفة، وأنا عندي 3 شهور، كانت ماما بتشتغل في الغردقة، وكانوا دايما بيعملوا عروض للجمهور بتاعهم، وكان فيه مشهد محتاجين فيه طفلة، وكنت الطفلة الوحيدة".

واستطردت: "لما كبرت كنت دايما بمثل على مسرح الجامعة، وبتعلم وبأخد ورش في الجامعة لأني بحب المجال ده، بس مش حابه اخده ككارير، في حاجات تانية كتيرة مهتمة بيها، زي الكيميا والبيولوجي وغيره، والفروسية، وحاجات تانية كتيرة، كل ما كنت بحس أني بحبه بدخل أتعلم فيها".

"غدير" ممثلة ومنتجة أمريكية من أصل مصري، حصلت على العديد من الجوائز في عدة مهرجانات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، كما حصلت على لقب ملكة لوس أنجلوس عام 2018، وقامت بإنشاء شركة إنتاج لدعم المواهب، وحاصلة على شهادة علمية في الهندسة المعمارية والكيمياء العضوية.