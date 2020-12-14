لورديانا تشارك متابعيها فيديو جديد داخل جلسة "مساج"

لايف ستايل

نشرت الراقصة الاستعراضية البرازيلية لورديانا، عبر خاصية القصص المصورة "استوري"، خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لها.

وظهرت لورديانا أثناء خضوعها لجلسة مساج، موضحة أنها تعد الثالثة لها على التوالي.

لورديانا ترقص على أغنية بنت الجيران

ومنذ أيام، نشرت الراقصة البرازيلية، عبر الاستوري الخاص بها على "إنستجرام" فيديو لها وهي ترقص علي انغام أغنية "بنت الجيران" لمغني المهرجانات حسن شاكوش، وذلك بدون كوبليه "أشرب خمور وحشيش" بعد استبداله بكوبليه "من غيرك مش هعيش" احتراما لقرار نقابة الموسيقيين.

وتم تصوير الفيديو، في حفل زفاف ميار الغيطي، ويعتبر أول ظهور لحسن شاكوش بعد تعافيه مؤخرا من كورونا.

وكان أعلن مغني المهرجانات، حسن شاكوش يوم 4 ديسمبر تعافيه من كورونا، بعد إجراء مسحة كانت نتيجتها سلبية.

وطرح "شاكوش" مؤخرا أغنية "بسكوتايه مقرمشة"، ونالت الأغنية ردود أفعال إيجابية، خاصة بعد الاهتمام الذي نالته بعد طرح البرومو الخاص بها منذ فترة وتصدره قوائم البحث والتريند على "سوشيال ميديا"، وانتظار الكثيرين من الجمهور والمعجبين لسماعها.

وكانت الراقصة الاستعراضية البرازيلية لورديانا، أحيت زفاف الفنانة الشابة ميار الغيطي، ابنة الإعلامي والسيناريست محمد الغيطي، على زوجها المهندس شريف العلمى، مساء أمس، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة الجونة.

وظهرت لورديانا، في عدة مقاطع مصورة، شاركت بها عبر خاصية "استوري" عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي تُحيي الحفل، رفقة الفنان الشعبي حسن شاكوش.

وأظهرت اللقطات الراقصة، وهي ترتدي بدلة رقص جريئة باللون الموف، مُرصعة بالفصوص والترتر اللامع.

زواج ميار الغيطي

واحتفلت منذ أيام، الفنانة ميار الغيطي، بزفافها في الجونة، وارتدت العروس فستان زفاف من توقيع مصمم الأزياء هاني البحيري، وظهرت ميار، وهي واقفة إلى جانب زوجها أثناء تقطيع كعكة الزفاف على أنغام إحدى الأغاني الأجنبية.

وكان الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم، عقد قران الفنانة الشابة أواخر نوفمبر الماضي، وسط حضور الأسرة والأقارب والأصدقاء المقربين فقط.