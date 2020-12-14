دراسة تحذر: الأجسام المضادة الذاتية تهدد البعض بأعراض كورونا الشديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أكد علماء بالولايات المتحدة إن المستويات الشديدة من الأجسام المضادة "للنيران الصديقة" في جهاز المناعة يمكن أن تؤدي إلى ظهور أعراض فيروس كورونا الشديدة وتسبب مرض كوفيد الطويل.

يمتلك مرضى فيروس كورونا أعدادًا كبيرة من الأجسام المضادة الذاتية، في دمائهم والتي تمنع الأجسام المضادة في الجسم التي تتعامل مع فيروس كورونا وتهاجم عدة مناطق، بما في ذلك الدماغ والأوعية الدموية والكبد، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتوصلت دراسة إلى أن هذا قد يفسر سبب تعرض بعض المصابين بكورونا لأعراض طويلة الأمد، مثل التعب وضيق التنفس ومشاكل في الدماغ.

وأحصى الباحثون في جامعة ييل بالولايات المتحدة، عدد الأجسام المضادة الذاتية في دم 194 من العاملين بالمستشفى والمرضى المصابين بكورونا، مقارنة بـ 30 من الموظفين الأصحاء، ووجدوا أن الأشخاص غير المصابين لديهم عدد أقل بكثير من الأجسام المضادة مقارنة بأولئك المصابين بالفيروس.

واكتشفت مجموعة أخرى من الاختبارات أن الأشخاص الذين لديهم المزيد من الأجسام المضادة - التي تهاجم نفس الأعضاء المعروفة بتلفها لدى مرضى كوفيد - عانوا من أعراض أسوأ لكوفيد-19.

ويخشى العلماء أن الآثار السلبية لـ"النيران الصديقة" يمكن أن تستمر لفترة طويلة من الزمن، مما يتسبب في ظهور "كوفيد طويل الأمد"

يوصف كوفيد-19 بأنه مرض قصير الأمد ناجم عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد SARS-CoV-2، ويؤكد مسؤولو الصحة العامة إن الناس سيتعافون في غضون أسبوعين أو نحو ذلك.

ومع ذلك، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن هذا ليس هو الحال بالنسبة للجميع، وأن فترة الأسبوعين ليست سوى مرحلة "المرض الحاد".

وجد بحث Discover's Discover's North Bristol NHS Trust ، الذي يدرس الآثار طويلة المدى لفيروس كورونا، أنه من بين ما مجموعه 110 مرضى خضعوا لفحص لمدة ثلاثة أشهر، كان لدى معظمهم (74 في المائة) عرض واحد مستمر على الأقل بعد اثني عشر أسابيع.

وقال عالم المناعة في جامعة ييل وكبير مؤلفي الدراسة آرون رينج: "يصنع مرضى كورونا أجسامًا مضادة ذاتية تتداخل فعليًا مع الاستجابات المناعية ضد الفيروس، ونعتقد بالتأكيد أن هذه الأجسام المضادة الذاتية ضارة بمرضى كوفيد-19".

ونظرًا لأن الأجسام المضادة يمكن أن تستمر لفترة طويلة، فمن الممكن تصور أنها قد تساهم في تطور أمراض مرض كوفيد الطويلة.

وتعتبر الأجسام المضادة بروتينات تقاوم الأمراض يصنعها ويخزنها الجهاز المناعي لمحاربة الغزاة في المستقبل عن طريق الالتصاق ببروتيناتهم الشوكية، من ناحية أخرى، فإن الأجسام المضادة الذاتية هي الشكل غير الصحيح للارتباط، بدلاً من الارتباط بالبروتينات الموجودة على الخلايا البشرية.