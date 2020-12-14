كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 ديسمبر 2020 07:39 مساءً - قد يبدو لكِ مكياج السهرة السموكي من أصعب المكياجات، إذ يتطلب دقة وحرفية لا يجيدهما إلا أهل الاختصاص، ولكن ماذا لو تعلّمتي خطوات مكياج سهرة سموكي في المنزل؟.

إليكِ فيما يلي الخطوات المطلوبة لتحصلي على مكياج سهرة سموكي على طريقة خبراء التجميل.

خطوات مكياج السموكي مكياج سموكي استخدمي مقشر خفيف على بشرة وجهك، لتنظيف بشرتك من الشوائب وإزالة خلايا الجلد الميتة، ومن ثمّ رطبي بشرتك بالكريم المرطب الملائم لها. ضعي كريم الأساس بعد دقائق من الترطيب، واحرصي أن يكون بطبقة خفيفة وموزعاً بالتساوي على أنحاء الوجه كافة. طبقي الكونسيلر تحت العين. استخدمي ظلال العيون الرمادي الفاتح على منابت الرمش السفلي، امتداداً من نصف العين الى زاوية العين الخارجية، مستخدمةً طرف إصبعك. ضعي ظلال العيون الفاتح واللّامع، كالأبيض والبيج، تحت الحاجب مباشرة وعلى زاوية العين. وبواسطة فرشاة المزج، طبّقي ظلال العيون باللون الرمادي المطفي، وامزجيه على كامل الجفن المتحرك وتحت عظمة الحاجب، بحركات دائرية، مما يخوّلك الحصول على تدرّج ألوان متقن ومثالي. وبالظل الرمادي المطفي، ظللي منتصف منابت الرموش، وبحركات دائرية ادمجيه وارفعيه الى فوق، وارسمي به خطاً ناعماً أسفل العين. ارسمي خط أيلاينر رفيع امتداداً من الزاوية الداخلية للعين الى زاويتها الخارجية. مما لا شك فيه أن الماسكرا تلعب دورا أساسيا في مكياج العيون. لذا اختاريها مكثفة ومطولة لرموشك وتمتعي بنظرة عيون ساحرة في سهرتك القادمة. بالكحل الأسود قومي بتحديد جفنك السفلي من الداخل. ضعي البلاش، باللون البرونزي، على عظمتي الخدين. طبّقي أحمر الشفاه النيود اللامع، الذي يبرز شفتيك بطريقة جذابة جداً ومفعمة بالأنوثة. تابعي المزيد: أبرز اتجاهات مكياج صيف 2020... خيارات أنثوية عصرية

كانت هذه تفاصيل خبر مكياج سهرة سموكي.. خطوة بخطوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.