أبرز صيحات الأظافر لعام 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 ديسمبر 2020 07:39 مساءً - تعكس اتجاهات الأظافر لعام 2021، نمط الحياة السائد في الوقت الراهن، وهو الخدمة الذاتية، إذ صُممت لتكون سهلة التنفيذ، حيث بإمكانك بسهولة الحصول عليها بنفسك في المنزل، بدءاً برسومات الأظافر البسيطة والناعمة مروراً بألوان طلاء الأظافر الهادئة، وصولاً الى موديلات المناكير سهلة التطبيق.

وفي هذا المقال، رصدنا لك مجموعة من أبرز صيحات الأظافر التي ستكون رائجة في عام 2021.



الأشكال العضوية المجردة

الأشكال العضوية المجردةالأشكال العضوية المجردة



ستكون الأشكال العضوية المجردة من أبرز اتجاهات الأظافر لعام 2021، لذلك لا تترددي في تجربتها، لكن اعتمديها بأشكال ناعمة وبسيطة وألوان مناكير محايدة. بإمكانك مثلاً أن تدمجي فيها بين المناكير النيود كقاعدة أساسية للأظافر، والبني لتنفيذ الأشكال العضوية المجردة.

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مناكير فرنسي متعدد الألوان موضة 2021

مناكير فرنسي متعدد الألوان موضة 2021



يعود المناكير الفرنسي في عام 2021، لكن بألوان متعددة هادئة، بدلاً من المناكير الأبيض. فمثلاً، بإمكانك اعتماد ألوان المناكير التالية: النيود، الأصفر الداكن، البني الداكن، والبني الفاتح، وذلك على مقدمة الأظافر، على أن تعتمدي البيج كقاعدة أساسية لأظافرك.

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مناكير بدرجات البني موضة 2021

مناكير بدرجات البني موضة 2021



اجعلي المناكير البني في قائمة اختياراتك لعام 2021، واختاريه بتدرجاته المختلفة، الفاتحة والداكنة والغليتر واللامعة، وضعي طبقتين منه على أظافرك لتحصلي على تغطية مكثفة أنيقة وجذابة. واحرصي على اختيار المناكير البني بدرجة تتناغم مع لون بشرتك.

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المناكير الزهري المخطط بالأبيض

المناكير الزهري المخطط بالأبيض



لقد ولّت أيام المناكير الزهري الموحد، لذلك ابحثي في عام 2021 عن ألوان المناكير بدرجات الزهري الزاهية، وطبقيها على أظافرك، من ثم زينيها بخط أبيض عند قاعدة الأظافر. يتناغم المناكير الزهري مع جميع ألوان البشرة، حيث يمنح البشرة الفاتحة الإشراقة، ويضيء البشرة السمراء والداكنة.

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المناكير الأزرق الفاتح

المناكير الأزرق الفاتح



لقد كان الأرزق من أبرز ألوان المناكير لعام 2020، وهو سيستمر كموضة رائجة في 2021، خصوصاً أن هذا اللون جذاب ويناسب مختلف ألوان البشرة. كما بالإمكان اعتماده في الأيام العادية والمناسبات. بإمكانك أيضاً أن تضيفي لمسة من أحد ألوان المناكير التي تتناغم مع الأزرق، لإضفاء لمسة مميزة على أظافرك.

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