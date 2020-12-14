لِم تعيد كيت ميدلتون ارتداء معطفها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 ديسمبر 2020 07:39 مساءً - من المعروف أن دوقة كمبردج كيت ميدلتون شخصية بسيطة وأنيقة فهي لا تتردد في اختيار أزيائها من ماركات تجارية ولا تخجل من الظهور بمعاطفها أكثر من مرة، فلم تفعل ذلك؟



خلال زيارة قامت بها مع الأمير وليام الى إدنبرغ لمناسبة العيد الوطني الاسكتلندي ارتدت كيت ميدلتون معطفاً أزرق من كاثرين واكر كانت ارتدته في العام 2018 خلال مشاركتها في حدث ديني في سندريغهام خلال جولة قامت بها الى كل من النروج وأوسلو.

لم تحمل معها الدوقة الكثير من الأزياء فالعديد من الفساتين والاكسسوارات أعادت ارتداءها مراراً خلال جولتهما الرسمية وهي لا ترى ذلك عيباً بل تنظر إليه من باب إعادة تدوير الملابس.

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ارتدت الدوقة تحت المعطف البترولي الأزرق تنورة مكسّرة من ماسيمو دوتي وانتعلت زوجين من الأحذية الأول جزمة من الدنيم الأسود من رالف لورن والثاني حذاء عال من ستيوارت وايزمن. وحملت بيدها حقيبة من ماركة Strathberry فهي تحرص على تشجيع التصاميم المحلية. وقد انتقت الدوقة قناعاً مطبعاً بزهور منمقة من Amaia kids.



وخلال الجولة نفسها ارتدت كيت ميدلتون معطفاً أخضر من الكسندر مكوين مع وشاح للمصمم نفسه وحملت بيدها حقيبة لدية سوداء من غرايس هان.

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كما انتعلت الجزمة نفسها من رالف لورن، وهي إطلالة كررتها الدوقة سابقاً.

ولدى وصولها الى إدنبرغ ظهرت دوقة كمبردج بمعطف أحمر ووشاح من الكسندر مكوين وحملت بيدها الحقيبة نفسها من غرايس هان.

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لِم تراها تكرّر إطلالاتها؟



سؤال يراود ذهننا رغم انتمائها الى الطبقة الملكية البريطانية. والحقيقة أن ذوق كايت البسيط والبعيد عن الزخرفة جعلها لا تخجل من إعادة تدوير ملابسها كرسالة منها الى الاقتصاد في استهلاك الثياب التي تؤذي الطبيعة وتسبّب التلوث، وفي محاولة منها لإثبات أن الأناقة لا تفترض إنفاق ثروات بدليل شرائها فساتين يومية وسراويل من ماركة ذات سعر مقبول من الناس.

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لِم تدعم المصممين البريطانيين بالدرجة الأولى؟



تحرص الدوقة زوجة ولي العهد وليام على النهوض بالمصممين البريطانيين وترويجهم فهي سفيرة لبلادها ويجب أن تكون سفيرة لماركاته ولذا اختارت فستان زفافها من الكسندر مكوين و تحرص على اعتماد تصاميم لماركات إنكليزية عريقة ومنها مالبيري وبيربيري وغيرها...

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