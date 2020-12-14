بعد التأجيل للنطق بالحكم.. موقف أضحك والدة أحمد بسام زكي خلال محاكمته

علاقات و مجتمع

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية حجز محاكمة المتهم أحمد بسام زكي، اليوم، بتهمة التحرش بفتاتين وتهديدهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لجلسة 29 ديسمبر الجاري للنطق بالحكم.

وشهدت محاكمته عدد من المواقف الطريفة والغريبة يستعرضها التقرير التالي.

كتاب الفرنساوي

ظهر المتهم أحمد بسام زكي في جلسة محاكته في الـ10 من أكتوبر، مرتديًا ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، وكمامة طبية واقية، وخلال الجلسة طلب المتهم من والدته كتاب الفرنساوي، ما أدخل الجميع في وصلة من الضحك الشديد.

ملابس من والده

كان والد المتهم أحمد بسام زكي يحضر إلى الجلسات بشكل روتيني، ويلقي التحية على فريق المحامين الخاص بنجله، ويحضر معه كيس به ملابس بيضاء اللون.

حضور شقيقته

حرصت شقيقة المتهم بهتك عرض 3 فتيات أحمد بسام زكي على حضور جلسات محاكمته، وكانت فور دخولها إلى قاعة المحكمة قبل بدء الجلسة تتوجه إلى القفص لتحادث شقيقها وتسأل عن أحواله.

إنكار التهم

أنكر المتهم الاتهامات المنسوبة إليه بهتك عرض 3 فتيات قاصرات، خلال مواجهته من قبل المحكمة في أولى جلسات محاكمته.

وأمرت المحكمة برفع الجلسة لإصدار القرار.

قصة أحمد بسام زكي

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض 3 فتيات - لم يبلغنّ 18 سنة - وتهديدهنّ وفتاة أخرى، كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهنّ، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

وجاء في قرار النائب العام، أنَّ المتهم "تحرش باثنين من الـ3 فتيات بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها في أثناء تقبيلها بمكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي".