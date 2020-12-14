العثور على رضيع وسط القمامة: "صورناه يمكن ضمير الأم يصحى"

علاقات و مجتمع

في مشهد مؤثر أسفل كوبري شرنقاش بمدينة المنصورة، وُضع طفل حديث الولادة تتعالى صرخاته داخل "بطانية"، تحاوطه القمامة من كل اتجاه وينهش بوجهه الذباب.

بات بكاء الرضيع الذي أُلقى أسفل الكوبري يدوي بالمكان، حتى اجتمع عليها المحيطين، لا يعلمون هوية الرضيع، ولا سبب إلقاؤه بهذا المكان، حيث لم يجدوا أمامهم سوى إبلاغ الشرطة.

صورة للطفل الرضيع، التقطها أحد الشباب الذين حاولوا إنقاذه، وقام بنشرها على إحدى المجموعات الخاصة، مدونًا: "رسالة للأم اللي رمت ابنها، ابنك اتسلم للشرطة يمكن ضميرك يصحى، ولو كان مخطوف أتمنى أهله يشوفوه".

كواليس العثور على الطفل الرضيع

وسرد الشاب دياب عمر، صاحب المنشور، كواليس العثور على الطفل الرضيع، مؤكدًا أنه كان أول أمس، بعد سماع صرخاته والتفاف الجميع حوله.

وقال الشاب لـ"هن": "كان بيصرخ ومرمي ببطانيته وسط الزبالة، اتجمعنا وطلبنا الشرطة تنقذه، ومنعرفش مين لاقاه، سلمناه لمركز شرطه طلخا بمعرفة الإدارة الصحية، وأكيد سيتم تسليمه لإحدى دور الرعاية".

مختتمًا: "صورته عشان أمه ضميرها يصحى، ولو مخطوف أهله يلاقوه".