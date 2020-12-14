لا تغسل وجهك أكثر من مرة واحدة في اليوم.. تعرف السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - شيماء مرسي

أن تغسل وجهك بالماء يوميا أمر مفروغ منه، فما إن يستيقظ الشخص ويتجه إلى الحمام أول ما يفكر فيه هو غسل الوجه، إلى هنا الأمر طبيعي، لكن البعض يمارس هذه العادة أكثر من مرة يوميا، وهو ما يسبب أضرارا نستعرضها لكم وفق ما أرود موقع "brightside" الأمريكي.

1- قد تصبح بشرتك أقل دهنية:

حافظ على غسل وجهك مرة واحدة فقط لأن الغسل كثيرًا يؤدي إلى تجريده من الزيوت الأساسية التي تحبس الماء داخل بشرتك وتحافظ على ترطيبها، لذا إذا كانت بشرتك تفتقر إلى الماء، فسوف تنتج المزيد من الدهون لمحاولة الحفاظ على الرطوبة المتبقية، وسيؤدي استخدام المنظفات التي تحتوي على مكونات قاسية إلى زيادة إفراز الغدد للزيوت، ما يترك بشرتك دهنية.

2- قد يمنع شيخوخة الجلد المبكرة:

على الرغم من أن بشرتك تبدو أفضل فورًا بعد التطهير، فإن هذا التأثير مؤقت، وفي الواقع، عندما تغسل وجهك كثيرًا، فإنك تزيل خلايا الجلد الميتة التي تشكل حاجز البشرة الواقي، وبدون هذه الطبقة الواقية، تكون بشرتك أكثر عرضة للتجاعيد المبكرة.

3- يحمي بشرتك من الأضرار البيئية:

الطبقة الخارجية من بشرتك هي الوحيدة المستعدة لمواجهة جميع الأضرار المحتملة من البيئة، وعندما لا توجد حماية خارجية للخلايا تكون بشرتك "عارية" وتتعرض للتلوث الشديد والسموم بالخارج، لذا اغسل وجهك مرة واحدة فقط يوميا

4- ستكون بشرتك أكثر رطوبة:

في حين أنه من الصحيح أن التنظيف يزيل الشوائب والأوساخ، وهو خطوة أساسية في روتين العناية بالبشرة، إلا أن القيام بذلك كثيرًا سيترك بشرتك جافة جدًا، وعندما تشطف بشرتك بالماء فقط في الصباح، فلن تفقد الزيوت الطبيعية التي تشتد الحاجة إليها والتي تحافظ على صحتها وترطيبها.

5- قد يكون لديك أضرار أقل:

اعلم أن الإفراط في غسل وجهك يؤدي إلى خلل في التوازن الحمضي الصحي لبشرتك، ويمكن أن يؤدي إلى تهيج واحمرار، وسيؤدي أيضًا إلى تكسير الطبقة العليا من الجلد، مما يسمح للبكتيريا بالدخول إلى بشرتك لأنها لم تعد قادرة على حماية نفسها، وقد يؤدي إلى ظهور البثور والالتهابات، والتي بدورها سوف تسبب المزيد من حب الشباب.