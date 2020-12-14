غطاسة تدعم مريم "قلب الإسماعيلي": وجعتي قلبي.. وهعوضلك تعادل الدراويش

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"مريم قلب الإسماعيلي"، هاشتاج دون رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الهاشتاج خلال الأيام الماضية، تحديدًا قبل مباراة الدراويش والنادي المصري، مطالبين الفريق الأصفر، بالفوز من أجل "مريم"، صاحبة الـ12 عاما، التي غلبها حب الإسماعيلي، ولم تهمله رغم إصابتها بسرطان الدم، مُتمنية فوزه قبل إجراءها عملية زرع نخاع، من أجل رفع روحها المعنوية.

رُبما قصة مريم، التي خطفت مشاعر عُشاق الساحرة المستديرة، ودعم جماهير مختلف الأندية، لم تكن كافية لفوز ناديها المُفضل الذي سجل تعادله، مساء أمس، أمام النادي البورسعيدي، ليخيب ظن الطفلة مُجددًا.

هعوضك تعادل الإسماعيلي

صورة لمريم قبل ساعات من إجراءها العملية الصعبة، مدونة على علم، حملته فاطمة محمد، غطاسة بمدينة السلام شرم الشيخ، أعلنت فيها دعمها للطفلة صاحبة الوجه الملائكي.

وعلقت "فاطمة" على الصورة المنشورة عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك": "إحنا اسفين يا مريم، فريق الإسماعيلى معرفش يفرحك، بس أنا هفرحك على طريقتي، أنا كابتن فاطمة غطاسة مصرية بطلب من كل الناس تدعي لمريم".

وتابعت: "ربنا يشفيكي يا مريم، ومستنياكي نعمل أحلى دايفنج وسنوركل مع بعض، بعد ما تقومي من العملية بالسلامة، ونحتفل بيكى عشان أقولك بحبك، وأحتفل بيكي احتفال من نوع خاص في البحر".

مريم وجعت قلبي

قالت الغطاسة لـ"هن": "أنا معرفهاش بس زميلي قالي عليها، ووجعت قلبي وعيطت بسببها"، مضيفة: "أنا عندي بنت وولد توأم، وكلام والدتها عنها وجعني، مش عاوزة غير دعم معنوي وجبر الخواطر على الله، وأتمنى تقوم بالسلامة وتيجي تنورني وتشرفني في شرم الشيخ، أفسحها".

قصة الطفلة مريم

كانت والدة الطفلة مريم، حاولت التواصل مع إدارة النادي الإسماعيلي، من خلال إرسالها رسالة تُفيد بحالة ابنتها، مؤكدة أنها تعشق الدراويش بجنون مثل والدها، متمنية فوزهم فى مواجهة النادي المصرى البورسعيدي، حتى ترتفع روحها المعنوية.

وحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي، تواصل المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى مع والدة الطفلة، للاطمئنان على صحتها وتقديم الدعم الذي من الممكن أن يساعد في سرعة تعافيها من المرض.

وقال "عثمان": "أتمنى من الله عز وجل أن يمن عليكي بالشفاء، سأقوم بتوصيل قميص الفريق يحمل توقيع كل لاعبي الفريق، للتعبير منهم عن مساندتك، وسأقوم بدعوتك لحضور مباريات الفريق ومساندتهم لحصد مركز مميز بجدول مسابقة الدوري والتتويج بكأس البطولة العربية".

جمهور الدراويش يطالبون الدعاء لمريم

لم يمر الكثير حتى انتشرت صورة الفتاة بقصتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ طالب جمهور الإسماعيلي، لاعبيه بالفوز واهدائه للطفلة، حتى ترتفع روحها المعنوية.

التعادل السلبي يحسم مواجهة الإسماعيلي والمصري بديربي القناة

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الإسماعيلي والمصري البورسعيدي، في اللقاء التي أقيم بينهما مساء أمس الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الأسبوع الأول من مسابقة الدوري الممتاز.