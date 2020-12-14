رضوى الشربيني تفاجئ متابعيها بـ"نيو لوك": التجديد مطلوب (صور)

لايف ستايل

فاجأت الإعلامية رضوى الشربيني، مقدمة برنامج "هي وبس"، متابعي حسابها الرسمي على "فيسبوك"، بالظهور بـ"نيو لوك" مختلف عن المعتاد.

وظهرت "رضوى"، بشعر قصير يجمع بين الأسود ودرجات البني، تميز بأنه انسيابي يحمل بعض التموجات، متخلية عن الشعر المسندل الطويل، الذي اعتادت الظهور به.

وأطلت بأزياء كاجوال، تتضمن سترة خضراء غير منقوشة مع توب أبيض، وبنطلون أسود من الجلد، وحذاء "سيفتي" متوسط الحجم، معلقة: "التجديد مطلوب أحيانا".

وتفاعل رواد "فيسبوك" مع منشور رضوى الشربيني، الذي حصد ما يقارب 100 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "زي القمر في كل حالاتك"، و"جميلة ومختلفة"، و"اللوك ده مش لايق عليكي خالص، فين رضوى الشربيني بتاعتنا؟".

ومنذ شهرين، ظهرت الإعلامية بـ"لوك" جديد وغير تقليدي، عبر حسابها على "فيسبوك"، مطلة بمكياج "خليجي سموكي" و"ترابي"، تميز بـ"رسمة آيلانير" بجناحين طويلين، مع تحديد العينين بكحل أسود، مع الاعتماد على روج باللون البني الفاتح، وتسريحة شعر انسيابية تحمل بعض التموجات.

وعلقت الإعلامية على صورها بـ"نيو لوك"، مقتبسة كلمات من أغنية شعبية للفنان عبدالباسط حمودة: "أنا مش عارفني.. أنا توهت مني.. أنا مش أنا".

جدير بالذكر، أن حساب الإعلامية رضوى الشربيني على موقع "انستجرام"، وصل إلى 12 مليون متابع، وكتبت موجهة رسالة إليهم: "12 مليون سند وظهر، 12 مليون وقفوا جنبي وساعدوني علشان أوصل لكل ده، 12 مليون كلمة حلوة أو طبطبة عليه فىً وقت ما أنا مضيقه، 12 مليون مسؤولية وثقه يارب أبقى قدها، 12 مليون بحبكم وبموت فيكم، و12 مليون بوسة وحضن وعرفان بالجميل مني ليكم يا حبايب قلبي".

وتقدم الإعلامية برنامج "هي وبس"، وهو متخصص في كل ما يتعلق بالمرأة بشكل عام من نصائح للجمال، وأحدث خطوط الموضة والأزياء، وعلاج الشعر والبشرة والأظافر، عبر فضائية "سي بي سي سفرة".