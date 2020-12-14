رغم شفاء الأسرة.. استمرار إصابة زوجة وليد سليمان بفيروس كورونا

علاقات و مجتمع

لا تزال ياسمين أمل زوجة اللاعب وليد سليمان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعاني من فيروس كورونا المستجد، رغم شفاء "الحاوي" وابنيهما سليم وسلمى.

وردت "ياسمين"، على سؤال متابعة حول تطورات حالتها الصحية عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "يسلملي سؤالك أنا لسه إيجابي".

وكشف مصدر لـ"الوطن"، إن الحالة الصحية لزوجة وليد سليمان، مستقرة رغم استمرار إصابتها بالفيروس، مؤكدا أنها ملتزمة ببروتوكول العلاج والعزل المنزلي، وكل الإجراءات الطيبة الواجب اتباعها للتعامل مع الفيروس.

يأتي ذلك عقب إعلان "الحاوي" تعافيه من فيروس كورونا، وشفاء سليم وسلمى من المرض، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر وليد سليمان، مع سليم وسلمى داخل النادي الأهلي، خلال الاحتفال بالفوز بعدة بطولات محلية وإفريقية، من بينها بطولة أبطال إفريقيا وكأس مصر.

إصابة أسرة وليد سليمان بالكامل بفيروس كورونا

في 28 نوفمبر الماضي، أعلنت ياسمين أمل، زوجة لاعب النادي الأهلي وليد سليمان، عن إصابة أسرتها بفيروس كورونا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "لكل الناس اللي بتسأل.. سليم ابني لسه إيجابي، ولله الحمد أنا وسلمي بنتي إيجابي كوفيد 19".

وبمجرد نشر الـ"بوست"، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي بآلاف التعليقات، أبرزها: "ربنا يشفيكم جميعا"، و"بإذن الله هتخفوا بسرعة زي كابتن وليد"، و"ده أوحش خبر في 2020.. ربنا يطمنا عليكم"، و"ربنا يحفظكم من كل شر".

وكانت زوجة لاعب النادي الأهلي وليد سليمان، أعلنت أيضا، عن إصابة زوجها وابنها سليم بفيروس كورونا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "وليد وسليم كورونا إيجابي.. ادعولنا.. لله الأمر من قبل ومن بعد".