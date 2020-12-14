فيديو.. خلطة تبييض البشرة قبل العام الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 ديسمبر 2020 02:41 مساءً - تبييض البشرة من أهم المواضيع التي تثير اهتمام المرأة، كوننا جميعًا نحلم ببشرة بيضاء ناصعة وبعيدة عن الشوائب والبقع .

لهذا اخترنا لكِ خلطة تبييض فعّالة ومغذّية يمكنكِ اعتمادها قبل العام الجديد، لنتيجة واضحة .



لتحضير الخلطة تحتاجين إلى:



ثمرة الكيوي

سكر

جل ألوفيرا / نبتة الوفيرا



طريقة التحضير :

خلطة الكيوي



اخلطي جل الألوفيرا مع السكر وقلب ثمرة الكيوي.

طبقي الخلطة على وجهكِ بطريقة دائرية لتعمل عمل التقشير وتخلّصكِ من الخلايا الميتة .

كرري هذه الخلطة 2 في الأسبوع لبشرة كالأطفال .





ميزات هذه الخلطة

خلطة تبييض البشرة



فوائد الكيوي للبشرة : يحتوي الكيوي على نسبةٍ عالية من الإنزيمات المفيدة والمقشرة، كما يفتّح لون البشرة، ويوحّد لونها

يعمل السكر على تقشير الخلايا الميتة.



أما جيل الألوفيرا فيرطّب البشرة وينعشها