فيديو.. خلطة تبييض البشرة قبل العام الجديد

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 ديسمبر 2020 02:41 مساءً - تبييض البشرة من أهم المواضيع التي تثير اهتمام المرأة، كوننا جميعًا نحلم ببشرة بيضاء ناصعة وبعيدة عن الشوائب والبقع .
لهذا اخترنا لكِ خلطة تبييض فعّالة ومغذّية يمكنكِ اعتمادها قبل العام الجديد، لنتيجة واضحة .
لتحضير الخلطة تحتاجين إلى:
ثمرة الكيوي
سكر
جل ألوفيرا / نبتة الوفيرا
طريقة التحضير :
اخلطي جل الألوفيرا مع السكر وقلب ثمرة الكيوي.
طبقي الخلطة على وجهكِ بطريقة دائرية لتعمل عمل التقشير وتخلّصكِ من الخلايا الميتة .
كرري هذه الخلطة 2 في الأسبوع لبشرة كالأطفال .
ميزات هذه الخلطة
فوائد الكيوي للبشرة : يحتوي الكيوي على نسبةٍ عالية من الإنزيمات المفيدة والمقشرة، كما يفتّح لون البشرة، ويوحّد لونها
يعمل السكر على تقشير الخلايا الميتة.
أما جيل الألوفيرا فيرطّب البشرة وينعشها