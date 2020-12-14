"أحمد" أمه تركته على سلم البوسطة في عز البرد: "قالتلي رجعالك وعاوز أكل"

علاقات و مجتمع

على سلم "البوسطة" في بشتيل، بات البرد القارس يأكل في جسده، يرتعش وهو ينظر يمينا ويسارا، في انتظار والدته، التي تركته بعدما وعدته بالعودة إليه بعد ساعات في نفس المكان.

الخوف يمتلكه، وملامح الرُعب على وجه: "عاوز أكل ماما هتيجي تاخدني"، هكذا تحدث الطفل "أحمد" الذي لم يكمل التاسعة من عمره، إلى كل من حوله، عند سؤاله عما حدث.

منشور عبر إحدى المجموعات الخاصة بالمساعدة، مُرفقا بصورة الطفل، للبحث عن أقارب الطفل، عقب جلوسه يومين كاملين في نفس المكان، دون أن يأتي أحدا من أفراد أسرته، كان السبيل لمعرفة تفاصيل قصة "أحمد".

"لاقيته بليل وخفت أخده معايا والدته تيجي فصورته"، هكذا تحدث صاحب المنشور حسام عماد، الشاب الذي يقطن بنفس المنطقة، قائلًا: "الولد شوفته في يوم بليل كان بردان وجعان جدًا، مش عارف هو ساكن فين ولا قال أي معلومة، غير أنه مستني والدته اللي سابته على السلم".

وأضاف حسام، خلال حديثه لـ"هُن": "خفت أخده معايا والدته تيجي، فصورته عشان الناس تتعرف عليه، وطلبت من صاحبة كُشك تخلي بالها منه".

وأكمل الشاب: "الولد تقريبًا سهاها ومشي من جنبها يدور على والدته غالبا، بعد ما أكل وقعد، وبعدين في الصبح رجع تاني ليها مستني والدته، ومش عارفين فعلًا إيه الحقيقة".

واختتم حسام: "الولد ممكن بعد كدة يشحت لو اتساب كده، محدش عارف هيوصل لفين ولا مين والدته اللي سابته ولا هترجعله أمتى".