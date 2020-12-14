فتاة الدقهلية تبدأ رحلة جديدة لإثبات نسب طفلتها: "مش عاوزاها بنت حرام"

علاقات و مجتمع

كشفت الطالبة "أمل عبد الحميد"، الفتاة الباحثة عن نسب طفلتها من زميلها بالثانوية العامة، الذي اتهمته باغتصابها في الدقهلية، أن النيابة العامة، قررت الاستئناف على إخلاء سبيل المتهم من مركز شرطة أجا، بعدما قضت المحكمة ببرائته من تهمة خطفها واغتصابها، في نوفمبر الماضي، وتم تحديد جلسة لنظر الاستئناف فى 25 يناير 2021، مؤكدة أن الطفلة نتجت عن علاقة بالتراضي.

وأوضحت أمل لـ"هُن"، سبب رفض دعوة النسب الأولى، عقب إخلاء سبيل المتهم، قائلة: "بعد صدور حكم البراءة في قضيتي، يستحيل إني أنسب طفلتي لأبوها، لأن قواعد الشريعة الإسلامية تمنع إثبات ابن الزنا، لأنه يطبق عليه قاعدة (الولد للفراش)، علشان كدة قضية النسب بتاعتي اترفضت".

وأضافت: "عملت استئناف في قضيتي، للنظر في نتائج البصمة الوراثية اللي أثبتت إنها بنته، والحمد لله اتقبل، وأتمنى أرجع حق بنتي، مش عاوزاها بنت حرام".

قصة اغتصاب أمل

كانت "أمل" صاحبة الـ19 عاما، اتهمت زميلها في الثانوية العامة يدعى "م. خ. ع."، باغتصابها في عام 2018، قبل عقد قرانها على شخص آخر، ما نتج عنه حمل الفتاة وإنجابها لطفلة تبلغ من العُمر عامين الآن. وتدخل النائب العام قبل عدة أشهر، عقب معرفته بالواقعة، للمطالبة بسرعة التحقيق مع المتهم.

بحسب بيان النائب العام، فقد رصدت "وحدة الرصد والتحليل"، بـ"إدارة البيان بمكتب النائب العام" تداول عدة مطالبات للفتاة "أمل عبدالحميد" بإعادة التحقيق مع شخص أبلغت سلفًا خلال عام 2018، عن تعديه عليها بمواقعتها كرهًا عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة على الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إلى المشكو في حقه بتحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن حُفظت الدعوى التي شكته فيها، ورُفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه، وبعرض الأمر على السيد المستشار "النائب العام" أمر بالتحقيق في الواقعة.

وأصدر المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، أصدر قرارا، بضبط وإحضار الطالب في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الطالبة المغتصبة" بعد ظهور نتيجة البصمة الوراثية "DNA" لاستكمال التحقيقات، فيما كثفت مباحث الدقهلية تحرياتها للوصول إلى الطالب الذي تبين اختفاؤه بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، الذي تم القبض عليه بالفعل قبل إخلاء سبيله، قبل أن تعاود النيابة لاستئناف الحكم.