5 أضرار خطيرة لوصفة رانيا يوسف: شعرك هيقع وهتتحرقي

لايف ستايل

قبل فترة خرجت الفنانة رانيا يوسف في تصريح مفاجئ، عن علاجها لتساقط شعرها بالجاز، ضمن خلطة ممزوجة بالزيوت الطبيعية، اعتادت استخدمها لفترة.

وكشفت "رانيا" عن وصفتها خلال استضافتها في برنامج "3 ستات" عبر قناة "صدى البلد"، مشيرة إلى نجاح خلطتها الممزوجة بالجاز، وأنها لم تخش من شم رائحتها، إذ توصلت في النهاية لما أرادته.

خلطة رانيا يوسف خطيرة

خلال مداخلة هاتفية للدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، لبرنامج "هذا الصباح"، على قناة "إكسترا نيوز"، حذر من استخدام الجاز ووضعه على الشعر، لما يسببه من أضرار خطيرة على فروة الرأس.

وأوضح "الناظر"، أن الجاز مصنوع من المحروقات: "يعني بنحط مادة حارقة على فروة الرأس، وده هيسبب التهاب موضوعي في الجلد ويوصل لدرجة الحروق، وكمان الالتهابات ممكن تعمل بكتيريا وفطريات تشوه فروة الرأس".

وتابع "الناظر": "زمان لما كانوا بيستخدموا الجاز كان عشان قتل الحشرات زي حشرة القمل، لكن علميًا هو لا هيفرد ولا هيغير لونه، ده مؤذي جدا للجلد والعين كمان، لو جه على العين غلط جدًا هيضرها، ولو كان ناحية الفم خطر جدًا على الجهاز الهضمي، وفي النهاية الشعر هيقع وهيتصقف وهيتكسر".

ونصح "الناظر" باستخدام الزيوت الطبيعية مثل اللوز والجوز والأرجان، وضرورة عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة.

قناع الموز والبيض بديل بروتنين الشعر

بحسب ما ذكر موقع "BOLD SKY" فإن خليط الموز والبيض، قادر على فرد وتنعيم خصلات الشعر بطريقة طبيعية، دون ترك آثار جانبية، على فروة الرأس.

المكونات

- صفار بيضة.

- ثمرتان من الموز.

طريقة تطبيق القناع

- اهرسي الموز جيدًا، واخلطيه مع صفار البيض، في وعاء عيق.

- اغسلي شعرك، ونظفيه بعمق، واتركيه يجف.

- ضعي الخليط من الجذور وحتى الأطراف، ثم ضعي غطاء بلاستيكيا على شعرك.

- اتركيه عدة ساعات، قبل غسله بالشامبو جيدًا، للتخلص من رائحة البيض.