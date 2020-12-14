محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
كشف باحثون من كلية لندن الملكية أن تناول بعض المكملات الغذائية من قبل النساء قد يخفض لديهن خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقام فريق الباحثين المشاركين في الدراسة التي نشرها موقع MedRxiv، بتحليل بيانات 1,4 مليون مستخدم لتطبيق محمول يتابع أعراض مرض "كوفيد-19"، ومنها معطيات تخص التغذية وتناول المكملات الغذائية، وفقا لروسيا اليوم.
وتبين من الدراسة أن النساء اللاتي تناولن فيتامينات متعددة وفيتامين دي والأحماض الدهنية من نوع أوميجا 3 والمعينات الحيوية، أكثر حماية من الإصابة بفيروس كورونا من مثيلاتهن اللاتي لم يتناولنها، وهي نتيجة لم يتم رصدها عند الرجال.
كانت هذه تفاصيل خبر مكملات غذائية تخفض خطر الإصابة بكورونا بين النساء.. احرصي عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.