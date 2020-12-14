10 نصائح لترتدي الكارديغان بأناقة في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 ديسمبر 2020 12:43 مساءً - الكارديغان من أساسيات الموضة وزي لا بدّ منه في كل موسم فالكارديغان هو كنزة من الصوف أو الكشمير أو القطن أو من الموسلين الشفاف حتى وقد تكون مزررة أو مزودة بسحاب أو رباط يعقد عند الخصر. يتفاوت طولها حسب القماش والزي الذي نرتديه فوقه.

ما أبرز الدور التي أطلقت الكارديغان في كل موسم؟



تتنافس الدور والماركات التجاريةعلى إطلاق تلك الكنزات نظراً لعمليتها ومناسبتها لكل الفصول. ومن التصاميم التي لفتتنا مؤخراً نذكر دار غوتشي التي صممت الكارديغان المستقيم بقصته للمناسبات والقصير وهناك الكارديغان المحبوك من الخيوط ومزدان بشعار الدار عند أزراره وتعددت المواد من الصوف الى القماش أو الكشمير والموهير فموضة هذا العام تميل الى الكارديغان المزدان بالوبر اي ما يعرف بـ Fuzzy Cardigans.

أما ديور فاطلقت الكارديغان الطويل أو الذي يُلبس من الجهتين ومزدان بشعار النحل أو بشعار الدار الأيقوني.

ومن جهتها أطلقت دار لوي فويتون الكارديغان بطابع فنتدج فجهلته مزداناً بالمونوغرام ويقفل بسحاب من الأمام وأطلقت الى جانب كنزات الكارديغان المتعارف عليها الكارديغان الجيليه وهو سترة من دون أكمام وقد نسقت الدار هذه القطعة مع التنانير الطويلة والسراويل ومع الشورتات حتى.

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كيف نرتدي الكارديغان؟



1- ارتدي الكارديغان الأحمر مع سروال قصير وبلوزة حمراء بياقة عالية وحذاء أبيض وأسود عالي.

Louis Vuiton



2- ارتدي الكارديغان المزدان بالوبر مع الجمبسوت المصنوع من الدنيم لإطلالة صبيانية شقية.

Gucci





3- ارتدي الكارديغان مع الشورت القصير والقميص الأبيض القصير. ضعي حزاماً لتحديد الخصر.

CHANEL





4- ارتدي الكارديغان الملون مع بلوزة بطابع الباتشوورك وسروال مزرر عند الجانبين.

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CHANEL





5- يمكنك أن ترتدي هذه الكنزة السوداء من ديور مع تنورة تول نيود لإطلالة رومنسية تستطيعين حضور حدث هام بها.

Dior





6- ارتدي الكارديغان البيج مع قميص ازرق باستيل وسروال واسع وارتدي معطف ترنش كوت ولا تنسي حقيبة الدلو Bucket bag

Gucci





7- ارتدي الكارديغان العاجي الضيق بطابع رسمي مع شورت من التويد.

Gucci





8- ارتدي الكارديغان الطويل مع تنورة فضفاضة قد تكون بقصة الجرس أو مزدانة بالتكسيرات.

Gucci





9- ارتدي الكارديغان البحري المخطّط مع تنورة من الدنيم الأبيض وصندل.

Louis Vuiton





10- ارتدي الكارديغان من دون أكمام فوق قميص مخطّط منفوخ عند أكتافه ونسقيه مع سروال أبيض واسع.

