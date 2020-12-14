أديب يدافع عن عمرو دياب ودينا الشربيني بطريقة غير مباشرة: الناس ملهاش أمان

علاقات و مجتمع

بطريقة غير مباشرة، تحدث الإعلامي عمرو أديب، عن تدخل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في حياة المشاهير، خاصة الاهتمام الإعلامي بنبأ انفصال متداول منذ 15 يوما، في إشارة منه إلى النجم عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر": "أنا فاهم طبعا إن الشخصيات العامة ملك الجمهور، لكن فين المجتمع الشرقي؟! فين المجتمع المهذب، بس فين الحياة الخاصة؟! أنا بتكلم عن أسماء كبيرة، أصل فلان قال لفلانة كذا، وهى عملت كذا".

وأضاف: "أرجو نحترم الحياة الشخصية للمشاهير والفنانين، اللي بيحصل عيب، الرئيس الراحل السادات عمل قانون سماه (قانون العيب)".

وتابع أديب: "خلوا الناس تعيش، سيبوا الناس تتنفس، ده أنتم ناقلين تفاصيل الحوار اللي دار بين فلان وفلانة، الشخصيات العامة دي أنتوا بتحبوها"، متابعا: "الناس مبقاش ليها أمان، نفس الأكونت اللي بيقول على الفنان يا عظيم يا عبقري، تاني يوم يقولوا حرام عليك أنت إزاي تعمل كده".

وأكمل أديب: "الكلام ده لو حصل بره هيبقى في غرامات وفلوس بتتدفع على الناس اللي بتقتحم الحياة الشخصية للمشاهير"، مضيفا: "حافظوا على الفنانين، ومتبوظوش صورتهم، وارد إن يكون في وضع معين بكرة يتغير، سيبوهم يبقى عندهم حياة خاصة".

كانت مصادر مُقربة من الفنان عمرو دياب، قد كشفت عن وقوع خلافات مع الفنانة دينا الشربيني خلال الفترة الأخيرة، أدت إلى انفصالهما، لعدم الوصول إلى حلولٍ مُرضية للطرفين.

وقالت المصادر لـ"الوطن"، إنّ هناك محاولات من الأصدقاء، بشأن التدخل للوقوف على حل الخلافات التي احتدت بينهما في الأيام الأخيرة، لا سيما وأن بينهما مشروعا دراميا مشتركا مع شبكة "نتفليكس".

وبدأت الشائعات تطارد عمرو دياب ودينا الشربيني، منتصف عام 2017، بزواجهما، لا سيما بعد ظهورهما معا في المناسبات، إلا أنّ مديرة أعمال "الهضبة" نفت تلك الأخبار آنذاك، رغم مرافقته في السفر والحفلات.

وصار الهضبة ودينا الشربيني حديث مواقع التواصل الاجتماعي، لشهورٍ طويلة، من خلال تداول الصور والفيديوهات التي يظهران فيها.

وفي أغسطس عام 2019، فجرت الفنانة الكويتية هند البلوشي مفاجأة، بإعلانها عن زواج الفنان عمرو دياب من الفنانة دينا الشربيني، عبر حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام".

ونشرت "البلوشي" صورة تجمعها بالهضبة، ودينا الشربيني، علقت عليها قائلة: "صدفة جميلة جمعتني بالعالمي المميز عمرو دياب وزوجته الفنانة دينا الشربيني سجلت لحظة من أسعد اللحظات في حياتي كما سجل بفنه تاريخا لا يتكرر".