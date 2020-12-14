هجوم حاد على مي الغيطي بسبب فستانها في زفاف شقيقتها: "نسيتي البنطلون"

علاقات و مجتمع

وجهت الفنانة مي الغيطي، رسالة إلى شقيقتها ميار الغيطي، التي احتفلت بزفافها قبل يومين، إذ نشرت عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لهما من الحفل، معلقة: "أجمل عروسة منهم كلهم".

لكن إطلالة الفنانة مي الغيطي، في حفل زفافها، تسببت في تعرضها للهجوم من قبل متابعيها، إذ كشف الفستان عن ساقيها، فكانت التعليقات: "نسيتي البنطلون"، "البنطلون ياه"، "إيه الفستان دا"، "يعني إيه واحدة فيكم العروسة برضوا".

زواج ميار الغيطي

احتفلت الفنانة ميار الغيطي، بزفافها في الجونة، وارتدت العروس فستان زفاف من توقيع مصمم الأزياء هاني البحيري، حيث ظهرت إلى جانب زوجها أثناء تقطيع كعكة الزفاف على أنغام إحدى الأغنيات الأجنبية.

وكان الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم، عقد قران الفنانة الشابة أواخر نوفمبر الماضي، وسط حضور الأسرة والأقارب والأصدقاء المقربين فقط.

وأحيت الراقصة الاستعراضية البرازيلية لورديانا، حفل زفاف ميار الغيطي، وشاركت عدة مقاطع مصورة، عبر خاصية "استوري" على حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي تُحيي الحفل، رفقة الفنان الشعبي حسن شاكوش.

وأظهرت اللقطات الراقصة البرازيلية، وهي ترتدي بدلة رقص جريئة باللون الموف، مُرصعة بالفصوص والترتر اللامع، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من الحفل للفنانة ميار الغيطي، وهي ترقص مع لورديانا، على أغنية "إخواتي".