مشاهد الحب والرومانسية بالجامعات قبل واقعة حلوان: حفلات وأحضان وعرض زواج

علاقات و مجتمع

تشهد الجامعات المصرية العديد من الأحداث المختلفة، بين إقامة أعياد ميلاد ووحفلات استقبال ومشاهد الحب والرومانسية بين الطلبة، وحتى الوقائع المخلة بالآداب العامة، والتي جاء آخرها فصل طالب من جامعة حلوان بسبب تعديه على زميلته بفعل فاضح للآداب العامة.

ويسعرض موقع "هن"، أبرز الأحداث ومشاهد الحب في الجامعات المصرية من خلال التقرير التالي:

جامعة حلوان

ضبط الطالب وزميلته في وضع مخلٍ بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي، وتقرر إحالتهما إلى مجلس التاديب الطلابي الابتدائي بكلية التجارة وإدارة الأعمال.

وجاء في دفاع الطالب عن نفسه على لسان المحامي، أنه كان يجلس مع زميلته على السلم وسط زملاؤهما وفوجئ بأحد الأشخاص يصورهم فيديو، فتشاجرا معًا وطالبه بحذف الفيديو، إلا أن هذا الشخص رفص معلنًا أنه أمن الجامعة.

وقالت الجامعة، إنها ستحفظ التحقيق، ولكنهما مضيا على محضر دون قرائته وهو ما أدى إلى فصلهما فضل نهائي من الجامعة، فرفع الطالب وزميلته قفضية في مجلس الدولة خاصة بعد اجتيازهما امتحانات الفرقة الثالة وصعودهما للرابعة، ولكنهما فوجئا بعد عام من الواقعة التي حدثت في ديسمبر 2019، إنهما جرى فصلهما من جامعة حلوان كلية التجارة.

جامعة طنطا

تلقت فتاة عرضًا بالزواج في جامعة طنطا، رومانسي، قبلته بالأحضان، قبل أن تنتشر القصة ومقاطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها الكثيرون بين النقد والإشادة بالإعلان عن الحب.

ففي ساحة حرم كلية الحقوق جامعة طنطا، فاجأ طالب زميلته حيث طلب يدها للزواج وسط زملائهما واختتم المشهد باحتضانها، الطالب كان على اتفاق مع زملائه على مفاجأتها حيث أحضروا البالونات، ولافتة كبيرة مكتوب عليها باللغة الإنجليزية "تتجوزيني".

جامعة المنصورة

على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداول الرواد مقطع فيديو لطالب يحتضن زميلته، وسط تشجيع من زملائهما، وبدأ المقطع بالطالبة وهي تغمض عينيها ويوجهها زملاؤها للاتجاه الذي ينتظرها الطالب الذي كان يجلس على إحدى ركبتيه، ويمسك بإحدي يديه باقة زهور وما إن تقترب منه حتى يحتضنها ويدور بها في المكان وسط تصفيق الطلاب، احتفالًا بعيد ميلادها.

ومن جانبها، أجرت إدارة الأمن في جامعة المنصورة تحقيقًا في الواقعة، وتبين أن الطالب يدعى "محمود. ر. أ"، وهو طالب بالفرقة الأولى بكلية الحقوق، وأن الطالبة تدعى "إسراء.م.ا" وتدرس في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر.

وأوضح مصدر مسؤول بجامعة المنصورة، أنه تم إعداد مذكرة بالواقعة لعرضها على الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطالبين.

وأشار إلى أن نقطة للأمن، بالقرب من الواقعة، تمكنت من ضبط الطالبة والطالبة سريعا، والتحقيق معهما.

جامعة السويس

وفي عام 2017، فوجئ طلبة كلية الآداب بجامعة قناة السويس بلافتة داخل الحرم الجامعي كتب عليها: "أنا غلطت في حقك.. آسفة يا مودي".

ويظهر من اللافتة أن فتاة تعبر عن اعتذارها عما بدر منها في حق حبيبها، وتطالبه بالسماح والصفح عنها، وأثارت هذه الواقعة جدلا كبيرًا، لوقوعها داخل الجامعة، التي قررت التحقيق مع الفتاة فضلًا عن استدعاء ولي أمرها.

وقرر بعد ذلك المجلس التأديبي بالجامعة فصل طالب و3 طالبات، بعد أن وصف سلوكهم بـ"غير الأخلاقي".