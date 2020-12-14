"فلاش باك".. "لورا" تتزوج من زوجها مرة أخرى بسبب فقدانها الذاكرة: بيعيدوا من الأول

لايف ستايل

في واقعة تبدو الأغرب من نوعها، قامت امرأة كندية بالزواج مرة أخرى من زوجها، على الرغم من كونهما غير منفصلين.

وكانت الكندية "لورا فاجانيلو" البالغة من العمر 23 عامًا، فقدت ذاكرتها، قبل تسعة أشهر، بعدما أصيبت بهبوط مفاجئ في الدورة الدموية وسقطت لترتطم رأسها أرضًا، وتعرضت لإصابة بالغة في الدماغ أدت إلى فقدانها الذاكرة، حسب موقع unilad.

كانت الإصابة بالغة على دماغ الزوجة العشرينية، حتى أفقدتها الذاكرة بشكل كلي، وأصبحت غير قادرة على تذكر زوجها المدعو "برايدن" أيضًا، التي أتممت زواجها منه منذ ثلاث سنوات.

بسبب عدم قدرت "لورا" على تذكر زوجها، شعر الزوج بأنه شخصًا غريبًا عنها، ما دفعه للقيام بحيلة غريبة، وهو عرضه على الزواج منها من جديد.

كان "برايدن ولورا" صديقين مقربين على مدار عامين قبل زواجهما، ما دفع الزوج للتعرف على زوجته من جديد، وإنشاء علاقة صداقة قوية بينهما حتى تكسب ثقته وتنجذب إليه مرة أخرى، قائلًا: "شعرت بالاستياء الشديد بعد أن أصبحت لورا غير قادرة على تذكري، وأصبحت شخصًا غريبًا عنها للغاية وهو ما تسبب لي في الإحساس بالضيق والغضب أحيانًا".

بدأ الزوج في التودد لزوجته كصديق لها مرة أخرى، وبات يراسلها بعبارات الحب، ومن حُسن الحظ سرعان ما وقعت الزوجة في حبه مرة أخرى، وتزوجا من جديد.

في 19 أغسطس الماضي، عرض "برايدن" الزواج على "لورا" مرة أخرى، وقال إنه شعر بسعادة عارمة عندما وافقت على طلبه من الوهلة الأولى، متابعًا: "كنت أخشى من رفضها لي، وكنت حقًا سأصبح غريبًا عنها بالفعل.

فيما عبرت الفتاة العشرينية عن سعادتها هي الأخرى من الزواج من "برايدن"، لكنها لا تزال تفقد الذاكرة، ويستمر زوجها في محاولات علاجها.