الشوكولاته أبرزها.. 5 مواد غذائية للحد من القلق وتهدئة الأعصاب

صحة

يعاني البعض من التوتر الشديد الذي يؤثِّر سلبًا في حياتهم اليومية، ولكن أثبتت العديد من الدراسات أنه توجد بعض الحلول الطبيعيَّة للتخلص منه دون اللجوء إلى أدوية.

وقالت الدكتورة بسمة يسري أخصاية التغذية، إن هناك بعض الأطعمة بعيدا عن فوائدها الغذائية إلا أنها تساعد فى التخفيف من حدة التوتر، وفي ما يلي مجموعة من أبرزها:

سمك السالمون

قد يكون سمك السلمون مفيدًا لتقليل القلق فهو يحتوي على العناصر الغذائية التي تعزز صحة الدماغ، بما في ذلك فيتامين "د" وأحماض أوميغا 3 الدهنية وحمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA).

وقد يؤدي استهلاك كميات كافية من EPA وDHA أيضًا إلى تعزيز قدرة عقلك على التكيف مع التغييرات، ما يسمح بالتعامل بشكل أفضل مع الضغوطات التي تؤدي إلى ظهور أعراض القلق.

وأوضحت دراسة، أن الرجال الذين تناولوا سمك السلمون ثلاث مرات في الأسبوع لمدة خمسة أشهر قلقًا أقل من أولئك الذين تناولوا الدجاج أو لحم البقر، بالإضافة إلى تحسين الأعراض المرتبطة بالقلق، مثل معدل ضربات القلب وتقلب معدل ضربات القلب.

الكركم

أحد التوابل التي تحتوي على الكركمين، وهو مركب تمت دراسته لدوره في تعزيز صحة الدماغ والوقاية من اضطرابات القلقفقد ثبت أن استهلاك الكركم يزيد من مستويات مضادات الأكسدة في الدم، والتي تميل إلى أن تكون منخفضة لدى الأفراد الذين يعانون من القلق.

الداكنة

قد يكون دمج بعض الشوكولاتة الداكنة في نظامك الغذائي مفيدًا أيضًا في تخفيف القلق، إذ تحتوي على مركبات الفلافونول، وهي مضادات الأكسدة التي قد تفيد وظائف المخ.

يفعلون ذلك عن طريق تحسين تدفق الدم إلى الدماغ وتعزيز قدرته على التكيف مع المواقف العصيبة.

زبادي

إذا كنت تعاني من القلق، فإن الزبادي غذاء رائع يجب تضمينه في نظامك الغذائي، ويمكن أن تحسن البروبيوتيك، أو البكتيريا الصحية ، الموجودة في بعض أنواع الزبادي، عدة جوانب من صحتك ، بما في ذلك الصحة العقلية

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على L-theanine، وهو حمض أميني اثبتت فاعليته من أجل ان له تأثيرات إيجابية على صحة الدماغ وتقليل القلق.