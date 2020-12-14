رانيا فريد شوقي عن أولادها: بيحقدوا عليا بسبب أبويا

علاقات و مجتمع

وصفت الفنانة رانيا فريد شوقي، شعور ابنتاها فريدة وملك أثناء حديثها عن جدهما الفنان الراحل فريد شوقي، بأنه حقدًا عليها لأنه كان والدها وحدها.

وأوضحت "رانيا" خلال لقائها مع برنامج "اسألني" على قناة سي بي سي، أن والدها رفض في البداية دخولها عالم التمثيل، خوفًا من أن يستغرقها الفن فلا يسمح لها بتكوين أسرة، لكنه قبل في النهاية أمام إلحاحها.

وأضافت، أن بداية مشوارها كانت سهلة كونها ابنة فريد شوقي، إلا أنها واجهت هجومًا من قبيل دخولها بالوساطة والمجاملة أو أن والدها ينتج لها، حتى أثبتت أن وجودها معتمدة على نفسها.

ونفت "رانيا" أن يكون امتناعها عن تقديم مشاهد جريئة مرتبطا بوالدها، وقالت إن ذلك كان اختيارها من البداية، فهي بطبعها خجولة، وهي مع ذلك لا تلوم من يقدمون هذه المشاهد.

كانت استعادت الفنانة رانيا فريد شوقي، ذكرياتها مع والدها الراحل، من خلال مشاركة صورة تجمعها به عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت رانيا، خلال الصورة بفستان زفاف وطرحة ممسكة، بيد والدها الفنان فريد شوقي، الذي تألق ببدلة أظهرت أناقته، خلال تصوير أولى أعمالها الفنية.

وعلقت الفنانة على الصورة، قائلةً: "أول فيلم من مشواري الفني (أه وأه من شربات) كان حلم كبير بالنسبة لي، وأبويا هو صاحب الفضل عليا بعد ربنا في تحقيقه، يا ريتني مثلث معاك أكثر، بس ده قرارك تساعدني في أول دفعة وتسيبني أكمل مشواري واتحمل المسؤلية واعافر في دنيا الفن".

ووجهت رانيا رسالة لوالدها الراحل: "يا رب أكون قد المسؤولية واسمك وتاريخك الكبير، بحبك أوي واحشتني أوي".