بعد فيديو المطبخ.. حنان ترك تلعب مع ابنتيها في حديقة منزلها

لايف ستايل

شاركت الفنانة حنان ترك متابعيها، بمقطع فيديو بخاصية القصص القصيرة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت وهى تلعب مع ابنتيها "مريم ومنى"، من داخل حديقة منزلها.

وتواصل الفنانة المعتزلة حنان ترك، مشاركة متابعيها من جديد عبر حساباتها على "السوشيال ميديا"، بعد العودة من عزلة طويلة عن مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر فيديو جديد، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام".

وكانت ظهرت "حنان" في مقاطع فيديو من داخل المطبخ، برفقة ابنتيها "مريم" و"منى"، وهي تعد العيش البلدي، إذ تحدثت الفنانة المعتزلة مع صديقتها التي سجلت مقاطع الفيديو: "بحاول أكلكم عيش بلدي.. آخر إنجازتي في كورونا، هنعمل إيه طيب".

يذكر أن الفنانة المعتزلة حنان ترك عادت لمشاركة متابعيها من جديد بصورها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، منذ فترة قصيرة، كان آخرها صورتها مع زوجها محمود مالك، إذ ظهر الثنائي في إطلالة شتوية بملابس كاجوال.