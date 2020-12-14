توقعات الأبراج اليوم 14-12-2020: نصيحة لـ الأسد.. والعقرب احذر من شخص يتلاعب بمشاعرك

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop

برج الحمل

لا تجعل المسؤوليات والضغوط تسيطر عليك، تابع خططك الترفيهية للخروج من هذه الأزمات.

برج الثور

قد تنتظر نتيجة موعد عمل أو نتيجة امتحان، لكن لا تتعجل فالنتيجة لن تظهر اليوم، حاول الإنتظار.

برج الجوزاء

تجنب التوتر الذي يسيطر عليك في النهار، وأحرص على أن تظل علاقاتك مع الآخرين ممتازة طوال اليوم.

برج السرطان

تفكر في توسع مالي للمستقبل ومواصلة العمل نحو أهدافك، وستكتشف بعض الحقائق التي تساعدك على هذا.

برج الأسد

لا تجعل العمل يؤثر على حياتك الإجتماعية، حتى لا تتأثر علاقتك بمن حولك، وحاول أن تشرح الأمور للطرف الآخر.

برج العذراء

تنتظر اليوم مكالمة هاتفية من أحد المقربين، لكنه سيتأخر عليك بسبب الضغوطات التي يمر بها، لكن لا تجعل الأمر يسيطر عليك.

برج الميزان

قد يكون اليوم غير عادي بالنسبة لك عاطفيًا، طبيعتك المعتادة البسيطة والقابلة للتكيف يمكن أن تزعج الناس الذين يحاولون تولي المشاريع التي أنت مؤهل تمامًا للقيام بها.

برج العقرب

حاول ألا تكون متعجرفًا اليوم، حتى عندما تكون متأكدًا تمامًا من أنك محق، أحداث غير متوقعة قادمة في طريقك، وقد تجد أن شخصًا ما يتلاعب بمشاعرك.

برج القوس

قد يكون لدى الأشخاص عنف في أفعالهم وكلماتهم اليوم، ستجد أنك قد تكون أفضل حالًا بمجرد الابتعاد عن أي موقف لا يبدو على ما يرام.

برج الجدي

عبر عن نفسك على أكمل وجه اليوم، لا تتردد في اتباع نهج غير تقليدي عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع مشاعرك، كل ما عليك فعله هو التفكير بنفسك.

برج الدلو

قد يكون من الصعب التعامل مع كل من يعارضك اليوم، قد تدفعك عواطفك إلى جانب واحد من المشكلة، حاول الحفاظ على التوازن في جميع المواقف، خاصة تلك التي تنطوي على مشاعر حساسة للآخرين.

برج الحوت

قد يكون هذا يومًا صعبًا بالنسبة لك، أنت معتاد على أن تكون صاحب السيادة محاطًا برجال الحاشية الذين يلتمسون مصلحتك، هناك شيء ما يحاول جذب الانتباه بعيدًا عنك، ويذكرك بوجود أشخاص آخرين على هذا الكوكب إلى جانبك.