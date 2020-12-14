فساتين بصيحة الكاب موضة 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 ديسمبر 2020 01:39 صباحاً - تمنح صيحة الكاب المرأة إطلالة راقية وتناسب ذوقها لانها من أبرز صيحات الموضة الرائجة خلال السنوات الأخيرة. وقد قدمت العديد من الماركات فساتين سهرة موضة 2021 بصيحة الكاب بتصاميم مفعمة بالأنوثة لإطلالة مواكبة للموضة في مختلف المناسبات.



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فساتين ايلي صعب Elie Saab ELIE SAAB

قدم المصمم اللبناني ايلي صعب Elie Saab فساتين بصيحة الكاب باللون الوردي الرومانسي مع قصّات ناعمة، فضلاً عن الفستان الأبيض المنقوش، وتزينت الفساتين بالورود التي زادت من جاذبيتها.



فساتين جورج حبيقة Georges Hobeika GEORGES HOBEIKA

جمعت فساتين جورج حبيقة بين الرقي والأناقة، حيث قدم فساتين بصيحة الكاب وبقصّة قصيرة من الأمام وطويلة من الخلف لتمنح المرأة إطلالة جذابة ولافتة للأنظار.





أعجبنا الفساتين التي تجمع بين الأبيض والأسود فضلاً عن الفستان المزين بطبعات الورود.

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فستان جيني باكهام Jenny Packham Jenny Packham

بتصميم قصير وأنثوي، قدمت المصممة جيني باكهام Jenny Packham فستان وردي بصيحة الكاب القصييير المزين بالريش.













فساتين زهير مراد Zuhair Murad زهير مراد

يعد فستان الكاب من التصاميم الأساسية في فساتين زهير مراد، وفي هذا العام، قدم المصمم فستان أزرق فاتح بالكاب الطويل وكذلك فستان أرجواني بكاب طويل شفاف.





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