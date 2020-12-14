شكرا لقرائتكم خبر عن شخصيات «وارنر براذرز» تحتفل بضيوف الأعياد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفي شخصيات «الأنيميشن» المحبوبة في عالم «وارنر براذرز أبوظبي»، مثل: (باغز باني، ودافي داك، وتوم آند جيري) بضيوف المدينة الترفيهية بمناسبة حلول موسم الأعياد، حيث يتسم موسم الأعياد بأجواء البهجة والمرح خلال هذا الوقت من السنة. وتنقل منطقة «وارنر براذرز بلازا» الضيوف من خلال ديكوراتها الساحرة وأضوائها المتلألئة إلى عالم من الفرح والبهجة مع عرض Jingle Bell Rockout الموسيقي. وإلى جانب فرصة لقاء الشخصيات المحببة والاحتفال معها، سيستمتع الضيوف بالألعاب والتجارب الترفيهية وخيارات الهدايا التذكارية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | شخصيات «وارنر براذرز» تحتفل بضيوف الأعياد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.