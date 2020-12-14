الامارات | الرعاش مجهول السبب.. اليد تتأثر أولاً

شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاش مجهول السبب.. اليد تتأثر أولاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت بوابة «إن دي آر.دي» الألمانية أن الارتجاف من الأمور الطبيعية في ظروف مثل الخوف والتحمس أو الشعور بالبرد، لكن ارتعاش العضلات قد يشير إلى مرض في الأعصاب، وهو واحد من أكثر الأعراض شيوعاً في طب الأعصاب.

ويخشى كثيرون من أن يكون مرض باركنسون هو سبب الرعشة، ولكن يمكن أن تؤدي أمراض أخرى أيضاً إلى حدوثه، مثل أمراض التمثيل الغذائي وبعض الاضطرابات في المخ. وما يميز مرض باركنسون هو ارتجاف المصاب، خصوصاً في حالة الراحة، وبمجرد استخدام اليد، مثل الإمساك بالقلم أو الكتابة، تختفي الرعشة.

وتوفر التشخيصات الشاملة معلومات عن أسباب الرعاش؛ إذ يمكن للفحص السريري واختبارات الدم استبعاد العديد من الأمراض، ويمكن أن يوفر تحليل الحركات وتدفق العضلات أيضاً معلومات مهمة، وإذا لم يتم العثور على سبب واضح لرعشة العضلات، فإن الأطباء يسمونها رعشة أساسية، وفي حالة الرعاش مجهول السبب، يكون الدماغ هو المسؤول. وفي حالة حدوث رعاش مجهول السبب، تتأثر اليدان دائماً أولاً، ولكن في وقت لاحق يمكن أن يمتد أيضاً إلى الرأس والساقين، وهو ما يتسبب في كثير من الأحيان في إبقاء يد من يعانيه في أحضانه أثناء الراحة. ولا يوجد علاج محدد للرعاش مجهول السبب، لأن السبب غير معروف.

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