أول ضابطة مناوبة بحرية تكشف التنمر عليها: «بيتقالي ياسمكة وياسنارة»

علاقات و مجتمع

قالت ريم إبراهيم الردان، ضابطة مناوبة ملاحية، أول فتاة في مصر تحصل على جواز سفر بحري، إنها قررت دخول الكلية بعد انتهاء الدراسة في الثانوية العامة، وكانت الدفعة الثالثة التي تتخرج في الكلية منذ بدئها.

وأضافت "ريم"، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الطلاب في الجامعة دائما ما كانوا يتعاملون معها كأخوة، ولكنها واجهت التنمر من قبل البعض في الجامعة وحتى بعد التخرج من الجامعة، "حتى بعد ما حصلنا على جواز السفر البحري بيتقالنا يا سمكة ويا سنارة".

وأوضحت أن ضابط المناوبة، يعمل مع القبطان البحري، كضباط مناوبة، ويكون مسؤولا عن الأجهزة، كما يساعد القبطان في خط السير الخاص بالسفينة، "دي حجات درسناها في الكلية على مدار 4 سنين، وفي مصر بقي فيه اتفاقيات إن يكون مع قبطان السفينة 2 ضباط مناوبة".

وأكدت، أنها منذ دخولها للكلية وهي تحلم بالعمل، ولا تريد أن يضيع كل مجهودها هباء بعد فترة التخرج من الكلية، حيث إن أهلها كانوا أكبر داعمين لها في هذا المجال الغير مألوف بالنسبة للفتايات.

وأشارت "ريم"، إلى أن خطيبها مُعيد في الكلية ويتفهم مهام عملها، وفي حال لم تستكمل مجالها في العمل البحري فهناك عدد من الأعمال الأخرى التي أهلتهم الكلية للعمل بها، "الكلية معلمتناش القيادة فقط، ولكن البكاليريوس بتاعنا للثروة السمكية".