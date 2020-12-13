عندها 4 سنين ومصابة بالسرطان.. معلومات عن عائشة أيمن حفني بعد شائعة وفاتها (صور)

علاقات و مجتمع

حساب مزيف منسوب للاعب نادي الزمالك السابق أيمن حفني، نشر شائعة وفاة طفلته عائشة، بعد عدة أيام فقط من إعلانه مرضها، مطالبًا الجمهور بالدعاء لها.

لتصبح تلك الشائعة الأكثر انتشارًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات قليلة، ويستعرض التقرير التالي أبرز المعلومات عن الطفلة الصغيرة:

- ولدت عائشة في عام 2016، أي تبلغ من العمر 4 سنوات فقط.

- طفلة اللاعب الثانية.

- أقام عقيقة خصيصًا للفريق الفني وأعضاء فريق الزمالك عام 2016 بمناسبة قدوم مولودته.

- تعرضت عائشة عام 2018 إلى حرق قوي للغاية، ونشر أيمن حفني صورة لها وقد غطت الحروق كل رجلها تقريبا، وذلك عبر "إنستجرام"، مطالبا جمهوره بالدعاء لها.

- قبل عدة أيام أعلن أيمن إصابة نجلته بمرض السرطان اللعين.

- نشر اللاعب "أحمد عيد عبد الملك"، اليوم، صورة للطفلة مع الكابتن أيمن حفني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وكتب عليها الهاشتاج: "ادعوا لعائشة أيمن حفني".

- ليتحول الهاشتاج بعد ذلك إلى مظاهرة للدعاء للصغيرة بالشفاء العاجل.

- ومن بين المشاركين في الهاشتاج اللاعب فادي نجاح الذي كتب على "تويتر": "الله يشفيها ويعافيها ويردلها صحتها، اللهم آمين ويعفو عنها".

- عدة ساعات وخرج حساب مزيف منسوب لـ أيمن حفني شائعة وفاة الطفلة، وهو غير صحيح، ونفاها أحمد عيد عبدالملك مجددًا.

وكان هاجم محمد عادل، المشرف العام على الكرة بفريق المقاولون العرب أيمن حفني ووصفه بـ"غير المُلتزم"، قائلا: أيمن حفنى لاعب غير ملتزم.. كفاية عليه كدا أرسلنا له أكثر من جواب للعودة ولا يرد على اتصالاتنا ومفيش فايدة منه وأعلم أن اللاعب غير الملتزم سبب أزمات باستمرار في أوضة اللبس وغيرها".

أيمن حفني بدأ مشواره مع الكرة في نادي البدرشين وتنقل بين عدد من أندية الدرجة الثانية والثالثة، حتى انتقل للعب في نادي وادي دجلة لمدة 6 أشهر، بعدها بدأ رحلته مع الشهرة والنجومية، وذلك بعد انتقاله لنادي مصر للمقاصة، ليشهد أول ظهور له في الدوري الممتاز، ثم انتقل إلى فريق طلائع الجيش وأعير بعد ذلك لصفوف نادي أهلي طرابلس الليبي.