الامارات | القرية العالمية.. بابا نويل ينشر الفرحة من على ظهر جمل

شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية.. بابا نويل ينشر الفرحة من على ظهر جمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير إدارة الترفيه بالقرية العالمية في دبي، شون كورنيل، أن الوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، أعدت لزوارها مجموعة واسعة من التجارب الترفيهية الغنية بالمرح خلال موسم الأعياد، والاحتفال بعالم من الروائع خلال مهرجان الشتاء، مضيفاً أن «القرية العالمية تعد الوجهة العائلية المثالية للاحتفال بموسم الأعياد، الذي تستمر فعالياته على مدى شهر، خلال أجواء فصل الشتاء الرائعة».

وقال كورنيل: «عمل أصدقاء بابا نويل على مدار الساعة في القرية العالمية، لتوفير باقة من الروائع للعائلات من جميع أنحاء العالم، وبعد الجهد الكبير، نحن الآن نستمتع بفعاليات تساقط الثلج، في أجواء تتألق بها الأضواء حول الوجهة، وتلمع بها زينة الأعياد في عيون ضيوفنا، ويجول فيها بابا نويل راكباً على جمله، ونستمتع بكوب من الشوكولاتة الساخنة في أجمل شتاء بالعالم! نحن متحمسون للترحيب بجميع ضيوفنا للانضمام إلينا، والاستمتاع بعالم من الروائع خلال احتفالات موسم الأعياد ومهرجان الشتاء في القرية العالمية».

وتستمر احتفالات مهرجان الشتاء في القرية العالمية حتى الثامن من يناير المقبل، بعد أن انطلقت في 11 ديسمبر الجاري، عندما استضافت الوجهة، وللمرة الأولى في تاريخها، بابا نويل وأصدقاءه الذين سيستمرون في نشر أجواء موسم الأعياد حول الوجهة حتى 26 الجاري. ويمكن للضيوف الاستمتاع بالتقاط أروع الصور التذكارية مع شجرة الأعياد في ممشى الاحتفالات، ويصل ارتفاعها إلى 22 متراً، وتزدان بعلب الهدايا التي جُمعت من 80 دولة حول العالم.

كما تسعى القرية العالمية لتحطيم رقم قياسي جديد، يوم الجمعة المقبل، في أكبر عدد من الرسائل التي تتم كتابتها من قبل الضيوف إلى بابا نويل، خلال 24 ساعة، وستتم خلال اليوم دعوة الضيوف للمشاركة في هذه المحاولة، عن طريق كتابة رسائل إلى بابا نويل وذكر الهدايا التي يفضلون الحصول عليها من القرية العالمية، ليختار بابا نويل بعدها أفضل 25 رسالة ومفاجأة أصحابها في ليلة 25 ديسمبر الجاري.

وتستعد القرية العالمية حالياً للاحتفال بليلة رأس السنة مع ضيوفها من العائلات، من خلال عروض الألعاب النارية التي تتعدد للاحتفال بدخول رأس السنة مع مختلف الدول من حول العالم على حسب فارق التوقيت، ويمكن للضيوف بعدها، وحتى الثامن من يناير المقبل، استكشاف احتفالات الأعياد الثقافية الخاصة بثقافة روسيا، التي يستضيفها جناح روسيا الجديد لهذا الموسم.

وتتألق القرية العالمية خلال موسم الأعياد بأروع الأجواء وأجمل الهدايا من حول العالم، لتكون الوجهة المثالية للعائلات والباحثين عن كل ما هو متميز لمشاركته مع أحبائهم.

وأعلنت القرية العالمية عن طرح الباقات العائلية للبيع في محطات مختارة من «إينوك» التي توفر محتوى مثالياً لجميع أفراد العائلة للاستمتاع بتجارب القرية العالمية المميزة هذا الموسم.

ثقافة روسيا

تستمر احتفالات موسم الأعياد في القرية العالمية إلى ما بعد يوم رأس السنة الميلادية الجديدة 2021، حتى الثامن من يناير المقبل، لتشمل احتفالات ثقافة روسيا بالموسم.

- الوجهة تسعى إلى تحطيم رقم قياسي جديد، الجمعة المقبلة.

- 22 متراً، ارتفاع شجرة الأعياد في ممشى الاحتفالات.

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