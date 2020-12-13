حصاد 2020: أفضل إطلالات النجمات في جلسات التصوير خلال "عام كورونا".. من الأجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

على الرغم من انتشار فيروس كورونا، وما اتخذته الدولة من إجراءات احترازية لمنع انتشار الوباء، غير إن هذا لم يمنع الفنانات من جلسات التصوير واستعراض رشاقتهن وجمالهن، وإن قلّت عن المعتاد.

وقدّمت مصممة واستشارية الازياء زينب الشوربجي لـ"الخليج 365"، أفضل إطلالات النجمات في جلسات التصوير خلال "عام كورونا" 2020.

1- أحلام:

ارتدت المطربة أحلام الإماراتية فستانا طويلا باللون الكاشمير، مزود بأكمام، ومزينا بالتطريزات.

وتميز الفستان بوجود اكستنشن من نفس قماش الفستان، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر الكلاسيكية، وذلك في جلسة تصوير في قصر فولي فيكومت بفرنسا بعدسة Mohammed vivid ، بفستان من تصميم زهير مراد.

2- نوال الزغبي:

تألقت المطربة نوال الزغبي، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون التركواز، ومزينا بالورود الصغيرة بطريقة متناسقة.

وتميز الفستان بوجود فتحة عند الساق، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر الكلاسيكية.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البيج، وذلك من خلال ظهورها في جلسة تصوير في بيروت علي درج متحف سرسق الذي دمره الانفجار لكي تدعم لبنان، وكان التصوير بعدسة sharbel Boumansou.

3- ريم البارودي:

ظهرت الفنانة ريم البارودي بفستان ناعم باللون الموف من قماشة التل، بتصميم راقى جدا وبسيط ومريح للعين، وهذا الفستان من تصميم مصمم الأزياء أحمد عبد الله، وذلك في جلسة تصوير في منتجع الجولف السويسري، بعدسة شريف البوهي.

4- روجينا:

تألقت الفنانة روجينا إذ ارتدت فستانا طويلا من التول الأحمر، واللون مناسب جدا لبشرتها، والقصة مناسبة لها جدا، من تصميم جمال ريتوشر، وذلك من خلال جلسة تصوير بعدسة محمود البحيري.

5- منى زكي:

ارتدت الفنانة منى زكي فستانا كلاسيكيا من الزمن الجميل من الأبيض والأسود منحها رقيا وثقافة.

ونسقت معه قبعة والتول اليشمك علي الوجه، وهذا الفستان من تصميم نيقول جبران، وذلك من خلال جلسة تصوير بعدسة محمد سيف.

6- درة:

طلّت الفنانة درة وهي ترتدي فستانا بسيطا وناعما باللون البيج، بقصة الكب، واعتمدت مكياجا قويا، والفستان من تصميم Villababoushka، وذلك من خلال جلسة تصوير بعدسة خالد فضة.

7- إيمان العاصي:

اختارت إيمان العاصي بنطلون أسود وبلوزة من الترتر علي شكل ريش الطاووس من تصميم Villababoushka، وذلك في جلسة تصوير في residence cairo، بعدسة أحمد مبارز.

8- سوسن بدر:

تري مصممة الأزياء زيزي الصباغ أن الفنانة سوسن بدر كان لها أكثر من جلسة تصوير مميزة في عام 2020، ووصفتها بأنها أيقونة الموضة المصرية التي تحب كل تعابير وجهها وتعطي لنفسها حرية التعبير باللختيار الصحيح للملابس التي تعطي لها حيوية ونشاط بكل طبيعتها.

وارتدت الفنانة سوسن بدر في إحدى جلسات التصوير المميزة، شميز باللون الأبيض وبنطلون جينيز فاتح، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

وفي جلسة تصوير المرأة الهاربة من المتحف وعازفة الناي التي تمثل فيها المرأة في حضارة مصر القديمة، ارتدت الفنانة سوسن بدر فستانا باللون الأبيض، كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون، وتركت شعرها منسدلا.