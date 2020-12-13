حصاد 2020.. أشهر اهتمامات المصريين على "فيسبوك" في عام كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال عام 2020، كان لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" النصيب الأكبر من اهتمامات المصريين، خاصة خلال فترة الحظر والبقاء في المنزل.

ونستعرض أشهر اهتمامات المصريين على "فيسبوك" في 2020.

"بابجي"

اللعبة الشهيرة "بابجي" التي اجتاحت موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خلال 2020 وتحديدا بين فئة الشباب، كان لها النصيب الأكبر من اهتمامات المصريين، حيث شارك العديد من الأشخاص صورا أثناء ممارسة اللعبة عبر "فيسبوك".

الاهتمام بكل ما يخص الفنانين والفنانات

خلال فترة حظر التجوال لجأ المصريون إلى متابعة كل ما يخص الفنانين والفنانات عبر صفحاتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ولم يقتصر الأمر على المتابعة بل امتد إلى التعليقات على صور الفنانين والفنانات وكل ما يشاركونه عبر فيسبوك.

صور الرجال أثناء الطبخ

أمر آخر أقبل عليه المصريين في 2020 عبر موقع فيسبوك، هو مشاركة الرجال صورهم خلال مساعدة زوجاتهم في المطبخ والقيام بإعداد وجبات الطعام كوسيلة للتغلب على ملل الحظر.

انتشار ظاهرة الـ"لايف"

خلال فترة الحظر ومنع الزيارات للسيطرة على تفشي كورونا، لجأ المصريون إلى فكرة البث المباشر "اللايف" لتوجيه رسائل عبر صفحاتهم أو للحديث مع أفراد العائلة والأصدقاء.

انتشار "الجروبات"

أقبل العديد من المصريين على ظاهرة إنشاء "الجروبات" خلال فترة الحظر، مثل "جروبات" السفر، حيث حث القائمون على الجروب الأفراد المنضمين على مشاركة الصور خلال كل رحلة قاموا بها قبل الحظر كفكرة لاستعادة الذكريات.