ملابس الأهلي والزمالك والموز.. 5 وجوه جريئة لـ سلمى الشيمي في يوم ميلادها

لايف ستايل

احتفلت اليوم عارضة الأزياء سلمى الشيمي بعيد ميلادها، وشاركت جمهورها ومتابعيها بصور جلسة التصوير الخاصة التي خضعت لها لهذه المناسبة.

وقبل تلك الطلة لـ سلمى الشيمي، هناك عدد من الوجوه الجريئة لها نستعرضها خلال التقرير التالي.

عيد ميلاد سلمى الشيمي

ارتدت عارضة الأزياء سلمى الشيمي لتلك المناسبة فستان من اللون الأسود، قصير شيفون "أوفشولدرز"، مكشوف تمامًا من منطقة الصدر، وعليه صندل أسود له كعب عال، وتميزت الإطلالة بجرأتها، وشاركت الصور مع متابعيها عبر "فيسبوك".

بالسيلفر في الشارع

قبل ذلك خضعت "الشيمي" لجلسة تصوير في الشارع، ارتدت خلالها فستان باللون السيلفر اللامع، تميز بكونه طويلا وبأكمام طويلة، دون أن يخلو من فتحة الصدر الواسعة، وفتحة الساق، تألقت الموديل سلمى الشيمي، المعروفة إعلاميًا باسم "صاحبة فوتوسيشن سقارة" بجلسة تصوير جريئة مُجددًا.

واعتمدت "الشيمي" على المكياج الصارخ المعهود، والشعر الأسود الطويل المنسدل، مع تاج لامع على الرأس، في حين إنها ظهرت أمام حائط يبدو لمنطقة أثرية، الأمر الذي حقق جدلًا واسعًا.

الأهلي والزمالك

شاركت سلمى جمهورها بصور لها وهي مرتدية ملابس البيت، عبارة عن بيجامة باللونين الأحمر والأبيض، مكونة من توب وهوت شورت، وسألت متابعيها عبر "فيسبوك"، "مين هو فريقك المفضل"، لتثير تلك الصور كثير من الجدل بسبب جرأتها.

فوتوسيشن الموز

وقبل أن تشتهر سلمى شاركت متابعيها عبر "فيسبوك"، بجلسة تصوير لها مع عربة موز، وهي مرتدية "جامب سوت" من اللون الأصفر جرئ، "أوفشلودرز"، له كرانيش على الأكتاف، وضيق مع تسريحة شعر انسابية عادية.

فوتوسيشن الأهرامات

وهي جلسة التصوير التي تسببت في شهرتها، حيث ارتدت فستان من اللون الأبيض، تميز بنقوشه الفرعونية، قصير للغاية وضيق، ما عرضها هي ومصور "ألفوتوسيشن" لانتقادات بالجمالة، وجرى التحقيق معها بسبب تلك الصور.

ودافعت حينها "الشيمي" عن نفسها قائلة إن هدفها كان الترويج للسياحة المصرية، ولم تقصد الإهانة أو الإغراء.