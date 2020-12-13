نسرين أمين: "مليش في الراجل المتصنع بحب التقيل الواثق في نفسه"

علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة نسرين أمين، أنها لا تحب نوعية الرجال المتصنعة أو التي تشتكي كثيرا، قائلة: "بحط خطوط حمرا في تعاملاتي مع الرجالة الفيك المتصعنة، ومش على طبيعتها، وكمان الرجالة اللي بتشتكي كتير".

وأوضحت "أمين"، خلال لقائها مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وسهير جودة ومفيدة شيحة، والمذاع على شاشة "cbc"، أنها لا تخاف من خوض تجربة الحب من جديد، وتنتظر ظهور الشخص المناسب فقط، معلنة أنها سبق لها الزواج عن حب وهي في سن صغيرة، ونتج عن ذلك الزواج ابنتها الوحيدة أمينة، لكنها انفصلت بعد ذلك، ولم تتزوج مرة أخرى حتى الآن.

وأشارت إلى أن أكثر ما يجذبها في الرجل هي ثقته في نفسه، مضيفة: "أكتر حاجة بتعجبني في الراجل، أنه يكون واثق في نفسه وتقيل كدا، ومش بيستظرف ومش عايز يثبت حاجة، وده بيبان على طول إن كان الراجل ده واثق في نفسه ولا لا".

يذكر أن آخر أعمال نسرين، كان مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عرض خلال الموسم الرمضاني السابق، وشاركت في بطولته إلى جوار كلا من الفنانين خالد النبوي ومحمود حميدة وريهام حجاج وكريم قاسم ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل، والعمل من تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محمد علي.

وكانت تدور أحداثه حول 5 أصدقاء تخرجوا سويا في نفس الجامعة، ليعملوا بعد ذلك بشركة واحدة، يتورط مالكها بعدة أعمال مشبوهة وجرائم قتل.

وعلى الصعيد السينمائي، كان آخر أعمالها الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، التي شاركت في بطولته إلى جوار الفنانين أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم، والعمل من تأليف صلاح الجهيني ومن إخراج طارق العريان.

في حين تنتظر قريبا طرح فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بالسينمات، والتي تشارك في تمثيله إلى جوار الفنانين كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني.