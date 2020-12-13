أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر عدم ارتداء الكمامة في المنزل بهذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

عدم ارتداء الكمامة في المنزل إذا أصيب أحد أفراد الأسرة

تصرف خطير يقبل عليه العديد من الأشخاص، وهو عدم ارتداء الكمامة في المنزل إذا أصيب أحد أفراد الأسرة.

لماذا يشكل خطرا؟

إذا لم ترتدي الكمامة، قد تصاب بعدوى كورونا عبر الرذاذ المتطاير من المريض.

كيف نحمي أنفسنا؟

إذا كان أحد أفراد الأسرة مصابا بكورونا، فعليكم جميعا ارتداء الكمامة في المنزل لمنع انتقال العدوى.